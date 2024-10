Pirobalística

Creat: Actualitzat:

Fa molt de temps, en una galàxia no gaire llunyana, un servidor va trobar, un dilluns al matí, a la finestra de l’arxiu on treballava, un forat de bala. Com passa a les pel·lícules, igual. Un impacte que havia deixat un trau circular, net, i una mena de telarany de vidres trencats. Avisat el sergent de la policia local, s’ho va mirar amb interès, abans de dictaminar, una mica decebut, que allò havia estat provocat per un calibre .22, que era, segons la seva expertesa, una “munició de senyoretes”. No sé si m’hauria deixat més tranquil que l’hagués produït un .388 Lapua, un dels preferits pels franctiradors. El cas és que vam intentar veure des d’on havien disparat, sense treure’n l’aigua clara. Espero que els agents del Cos de Policia, que ara han rebut formació per part d’especialistes de la Guàrdia Civil, puguin excel·lir a l’hora de precisar trajectòries de les bales a l’escenari d’hipotètics (i indesitjables) crims futurs. Però donaria molta seguretat veure els nostres policies actuar amb la mateixa complicitat com la que tenien Bunk Moreland i Jimmy McNulty a la famosa seqüència de l’episodi quart de la primera temporada de The Wire. Sí, aquells cinc minuts memorables, en què aquells dos policies de Baltimore, armats només amb una cinta mètrica, un cigar, unes tenalles i una carpeta amb fotografies reconstrueixen, pas a pas, l’assassinat d’una noia pels sicaris del pèrfid Avon Barksdale i, durant els gairebé quatre minuts que dura l’escena, només diuen «fuck» (i derivats), trenta-cinc vegades. Pura història de la televisió.