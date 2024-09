Creat: Actualitzat:

Avui, dijous 12 de setembre de 2024, és el dia X. Els grans sanedrins de la Unió negocien a Andorra com haurem d’aplicar el protocol ETIAS, que regula el pas per fronteres comunitàries de ciutadans de països que estan fora de l’espai Schengen. És lògic: volen saber qui entra i qui surt. Això cada dia els preocupa més. Amb els andorrans, relativament inofensius, miraran de facilitar les coses. D’aquí la proposta dels dos carrils: un per a comunitaris i un per a no comunitaris. Però ho hauríem de fer fàcil. La casuística és complexa. Amb dos carrils no n’hi ha prou. La vialitat hauria de reflectir la realitat. Així, surten uns quants carrils més: hauríem de cobrir el Valira, però aportarien ordre i claredat. Vejam. Un per a residents a Andorra. Un per a andorrans no residents a Andorra. Un per a ciutadans comunitaris residents a la UE. Un altre per a no comunitaris no andorrans. Un altre per a residents fiscals a Andorra, però que de facto viuen a la Seu i tenen por del semaforet de la duana. Un carril per a fronterers (nacionals espanyols que treballen a Andorra). Un altre per a fronterers de nacionalitat andorrana residents a Espanya que també pugen a treballar cada dia. Un per a influencers que procuren no passar dins del país més dies dels imprescindibles. Un altre per a ciclistes professionals. Un altre per a ciclistes amateurs. Per a motoristes, que se’l mereixen. Per a transportistes. Per a autobusos i cotxes de línia. I el dotzè i últim per a tots aquells barruts insolidaris que, sempre que hi ha cua, se la passen per la soca.