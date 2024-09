Creat: Actualitzat:

L’almanac de Gotha (el Gothaischer Hofkalender) es va començar a publicar el 1763 i es va editar ininterrompudament cada any fins al final de la Segona Guerra Mundial, quan la ciutat de la Turíngia, on s’imprimia (i on, per cert, Bach va fer representar una passió per al moribund duc de Gotha el 1717) va caure en l’òrbita soviètica i els russos, amb tota la lògica, van dir que niet, que s’havia acabat la broma. L’almanac era un repertori exhaustiu de la noblesa mundial. Un qui és qui de l’aristocràcia, un repertori on podies fer el seguiment de cases reials, nissagues, llinatges, dinasties. Ara en fan una versió online. Andorra ha estat sempre al marge d’aquestes vel·leïtats de sang blava: no ha tingut ni princeses ni marquesos ni tota l’aristofauna associada (amb l’excepció del baró de Senaller). Però sí que ens faltava un repertori de càrrecs, una guia telefònica de tots els que, al llarg dels segles, han servit el país des dels diferents llocs de responsabilitat des del Consell, des dels comuns… Doncs no patim més, que ja el tenim. Jordi Guillamet va presentar ahir la monumental relació Del Consell de la Terra al Consell General: síndics, subsíndics consellers i cònsols (1133-2023), mil pàgines que, de moment, s’han publicat a la web del Consell General. I ofereix ben bé el que proposa el títol, i no és pas poca cosa: una garbellada per la riquíssima documentació dels arxius andorrans, que cobreix un buit que només havia estat cobert parcialment. Doncs això. Enhorabona al Jordi, que ha fet una feinada i, de retruc, a tots nosaltres, que ja tenim el nostre Gotha general.