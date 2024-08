Segon torn

Creat: Actualitzat:

Ara no sé si és tan així, però abans la festa de la Mare de Déu d’agost marcava la fi d’un període de vacances i l’inici d’un altre, sobretot a les feines on s’havien de fer torns i es dividien per quinzenes. Per això, aquestos dies són de grans moviments, gent que puja i gent que baixa, turistes que van o venen, uns que comencen i uns que acaben. És possible que, amb tot aquest mareig, hi hagi disfuncions: col·lapses a les carreteres, massificacions als aeroports. Potser algú ha perdut un vol o un enllaç, encadenant un endarreriment més una cua més un embús. És una petita desgràcia, capaç de fotre les vacances enlaire a qui la pateix. Però imaginem-nos per un moment el cas dels pobres astronautes que fa uns dies es van enlairar en el projecte de nau espacial tripulada de la Boeing, la Starliner. Després de molts problemes de disseny i alguns ensurts, el passat mes de juny es van acoplar a l’Estació Espacial Internacional, amb dos pilots a bord: Barry Wilmore i Sunita Williams. Havien de passar allà dalt un parell de dies abans de tornar cap a la Terra, però la càpsula els va començar a fer la perla: una fuita aquí, una avaria allà, un error més enllà. Total, que enviar-los cap a casa és enormement arriscat i s’han estimat més deixar-los allà dalt, diuen que potser fins al febrer de l’any vinent, quan acabi la propera missió tripulada que pujarà a l’ISS amb l’Space X de l’Elon Musk. O això o refiar-se’n d’una Soyuz dels soviètics. Jo m’esperaria al febrer, per si de cas. Això sí que són unes vacances pagades.