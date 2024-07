Turistes ‘go home’

Creat: Actualitzat:

És probable que hagin vist el vídeo de la manifestació contra la saturació turística que va tenir lloc a Barcelona dissabte passat. Ha tingut un ampli ressò i l’han emès mitjans tan potents com la CNN: s’hi veuen uns quants manifestants –sobretot un grupet de noies molt eixerides– que disparen pistoles d’aigua contra uns guiris que seien en una terrassa (però també contra els convidats d’un casori que se celebrava en un hotel). Els turistes, empipats, es refugien dins del local, esperant que escampi i adquirint sense voler-ho una nova experiència per poder explicar quan tornin a casa. Molta gent està d’acord que Barcelona s’ha convertit els darrers anys en una ciutat incòmoda, antipàtica, cara, atapeïda i difícil, però no més que Roma, per exemple. El turisme excessiu i incontrolat deu ser un dels problemes que té, però no pas l’únic i potser no el més important. En qualsevol cas, hauria estat bé que les noies de les pistoletes haguessin deixat en pau els pobres turistes, que són un blanc fàcil i agafats d’un en un no tenen cap culpa en la masificació, i haguessin apuntat contra els responsables polítics i empresarials de la disbauxa. Contra l’alcalde, contra els promotors de creuers, contra les màfies de pisos turístics. Ara haurem d’esperar a veure els Instagram de les mosses que amb aquella alegria ruixaven la turistada. Ens podríem jugar un pèsol que aviat les veurem agafar un Vueling per anar a Praga, o a Porto, a Florència, o a Dublín. Com és natural, en deixaran la deguda constància gràfica als comptes d’Instagram. Però al tanto: no les hem de confondre amb els simples turistes que mengen Paella d’Or. Elles segur que són viatgeres a la recerca d’experiències vitals, que encara hi ha classes.