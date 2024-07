Creat: Actualitzat:

A veure. Hem de ser comprensius amb el Gabriel Rufián. El pobre xicot està passant una mala època. El partit que representa ha patit un daltabaix més que considerable a les dues darreres eleccions, les camarilles comencen a apunyalar-se per l’esquena per aconseguir l’hegemonia i ara són a la fase de filtració de notícies brutes. El darrer exemple ha estat el cas del cartell que va circular durant les eleccions municipals espanyoles del 2023, en què sortien els dos germans Maragall, Pasqual i Ernest, amb un lema que deia Fora Alzheimer de Barcelona. Cartell concebut, dissenyat i distribuït des del mateix partit de l’Ernest. És natural que, a l’hora de respondre a la premsa als passadissos del Congrés dels Diputats de Madrid, no hagi tingut l’agilitat mental necessària per evitar parlar de segons què. Va venir a dir que si s’haguessin aplicat les lleis restrictives sobre la nacionalitat espanyola que propugnen Vox i el Partit Popular, la selecció espanyola amb prou feines podria empatar amb l’andorrana. No sé com té la vergonya de posar-se a la boca la selecció andorrana de futbol. Si més no, aquesta participa en tota mena de competicions internacionals, cosa que ell, els seus companys de partit –i la resta de partits amb qui comparteixen reivindicacions nacionals– no han estat capaços d’aconseguir per a la selecció catalana, a la qual veurem, al pas que anem, condemnada a jugar insignificants partidets de costellada fins a la fi dels temps, gràcies a la nul·la capacitat política dels representants del poble, malgrat tenir-ho a tocar i el món ens mira. Au, noi, a fer la mà.