Els sublims

Creat: Actualitzat:

Ja s’han venut gairebé totes les entrades per a les funcions del Cirque du Soleil d’enguany. Això és, sens dubte una bona notícia. Si mai hem de continuar muntant aquest sarau cada any, si més no que s’ompli de turistes i gent del país i facin la despesa que se’ls suposa que han de fer perquè surtin bé els números. El títol de l’espectacle amb què es presentaran aviat és Sublim, i no sé. Imagino que ha de ser difícil trobar títols escaients, vista la proliferació de muntatges diversos de la franquícia que pul·lulen pel món, i se suposa que els quebequesos han de tenir un departament de brànding treballant a ple rendiment. Així, l’espectacle de l’any passat es deia Festa. El del 2022, MŪV, Rebel el 2019, Diva el 2018, Stelar el 2017, Vision el 2016, Storia el 2015, Mater Natura el 2014, i, el primer any, el 2013, Scalada –que durant uns quants anys va ser com el nom general dels espectacles andorrans–. Generalment, el títol feia referència a alguna vaga línia argumental que lligava els números. Per això no sé si aquest Sublim és gaire bon nom. D’entrada, sona com una mica pretensiós. Si fas unes tombarelles sublims és el públic qui ho hauria de dir, no l’empresari. Ostres, ha estat sublim! És una mica com aquelles medalles que s’autopenjava el Màgic Andreu quan li sortia bé un truc. Ara, que potser el títol vol fer referència al fenomen físic de la sublimació, que és el pas de l’estat sòlid al gasós, sense necessitat de passar pel líquid. Segons la calor que faci el juliol vinent, prou podria ser. La matèria ja les té, aquestes coses.