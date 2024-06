L’‘amperi’ contraataca

Creat: Actualitzat:

Més notícies de l’Arseni Sugranyes. S’ha canviat el cotxe. Ha jubilat la vella caldera de gasoil que tenia des de feia massa temps per un elèctric petit. Sí, per una d’aquelles rentadores amb rodes, com les qualifiquen els detractors de la mobilitat elèctrica, que són legió. L’han intentat convèncer que no ho faci, que l’autonomia fa riure, que es passarà tots els viatges pendent del consum i que de quina manera reciclarà les bateries quan –d’aquí a no res– facin figa. També li han retret si ha pensat en els pobres nens esclaus que hi ha a les mines de terres rares que hi ha al Congo, i que són indispensables perquè els xinesos acabin dominant el planeta. Cap dels arguments no l’han estovat, perquè suposa que podria rebatre’ls amb raons de calibre equivalent. Senzillament se n’ha cansat. De la combustió, de les refineries, de les benzineres, de l’OPEP, de Noruega, dels sàtrapes saudites, dels de l’Iran i dels de Veneçuela. Potser l’electricitat aplicada a l’automòbil té encara un llarg camí per recórrer, però està convençut que anar cremant olis minerals que abans havien sigut dinosaures ja no és una opció raonable. És una creença contrària a la de la majoria dels seus conciutadans, que veneren la benzina com si fos la sang liquada de sant Gennaro. De moment, a FEDA tot han estat somriures i amabilitat, encara que l’Arseni compta que amb quatre plaques fotovoltaiques que té a la borda pugui anar fent el dia a dia. Mentrestant, si el veieu circular capficat, no el distragueu: ara considera el món en forma de volts, kilowatts i amperes. Ja se li passarà.