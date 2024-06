Creat: Actualitzat:

Tantes esperances com teníem, tan felices com ens les pintàvem, i vet aquí que han dit que no, que no organitzarem el Mundial d’esquí del 2029. S’ho enduran els noruecs de Narvik. No té cap gràcia fer-lo allà: és molt amunt, dins del Cercle Polar Àrtic, i tenen neu fins a avorrir. El pitjor és fer-se massa il·lusions, estar convençut que has fet bé els deures, tens un projecte guanyador i encabat haver-te d’enfrontar amb la freda decepció, amb un gerro d’aigua freda, una porta tancada als morros. I el pitjor és saber que no t’han escollit malgrat els mèrits, tenir la candidatura més eixerida, i saber que l’altre que han triat ha estat escollit per la FIS en funció de ves a saber quins obscurs interessos, que sovint no tenen res a veure amb l’esport i sí amb consideracions ocultes. Ha dit el director general de la candidatura que, quan la política mana sobre la realitat, malament rai. El que passa és que hauríem de fer-nos a la idea que la política és realitat pura, destil·lada. Potser ha arribat el dia de plantejar-nos una altra manera de fer aquestos grans tinglados. No pot ser que, per un Mundial del que sigui, o per uns Jocs Olímpics, hi hagi un munt de gent treballant en candidatures perquè, el dia de la veritat, et fotin enlaire la feina d’anys, generant frustració. Que sigui l’atzar, que en tantes coses governa les nostres vides, qui prengui la decisió. Però que la mà innocent, si us plau, no sigui la mateixa que escull la UEFA per fer els sortejos de la Champions, que feta la llei, feta la trampa.