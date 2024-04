Les tardes del relat

Creat: Actualitzat:

Allibereu les agendes, si és que encara hi sou a temps. Si el tap etern que hi ha per travessar la Massana –amb el permís dels Friday for Future– no dificulta més del compte l’accés a la Farga Rossell, demà a les set hi haurà una xerrada del doctor Olivier Codina sobre el ferro i les fargues a Andorra. Serà la primera d’una sèrie de quatre actes –tres conferències i una sortida a la muntanya– que volen fer d’aparador a la feina que s’està fent per articular el que s’ha anomenat el Relat Històric d’Andorra i que, en la seva versió web, és consultable a la web historia.ad. El dimarts 14 de maig, la doctora Maria Jesús Lluelles dissertarà a cal Rosaleda sobre la transformació econòmica d’Andorra al segle XX; el dissabte 25, el doctor Ermengol Gassiot ens farà pujar fins a les cabanes del Castellar, a Ordino, per parlar-nos de la ramaderia prehistòrica i dels vestigis que ens ha deixat, i, per acabar, l’11 de juny, també al Rosaleda, el doctor Climent Miró ens explicarà coses (interessantíssimes!) sobre el monaquisme a Andorra, les irradiacions de Sant Serni de Tavèrnoles. Fins aquí, la informació de servei. Ara, sense que serveixi de precedent, una breu reflexió. Cada dia més despersonalitzats, substituïbles, anodins, correm el risc de dilució. De dissolució, vaja. Sense unes arrels sòlides, qualsevol dia una ventada se’ns endurà. Si volem entendre el país, farem santament de considerar els moviments dels delicats mecanismes interiors, per veure com funcionaven –i encara n’hi ha que funcionen prou bé.