Et despertes de matinada, com cada dia. A les palpentes fas el gest de buscar el mòbil. Sí: els esperits purs el guarden lluny del llit per evitar temptacions, radiacions i addiccions. El tinc allà, carregant-se, emetent rajos gamma, escanejant-me les fases del son i enviant les dades a Cupertino, on són venudes al Mal. El primer que faig és donar un cop d’ull a X, artista abans conegut com Twitter, que tinc com a font primària de notícies. La visió que tens del món és parcial, distorsionada, sorollosa i confusa, una mescla perfecta entre pati de col·legi, bar de poble i aparcament d’after hours, i ja m’està bé. No m’hi entretinc: el primer cafè del dia espera a la cuina i, com deia la meva padrina, “al llit s’hi moren”. Però abans de posar peus a terra, un cop d’ull a la web d’aquest diari. No sol passar, però de vegades una notícia t’alegra el dia perquè ja tens “tema de visura”. Ahir em vaig trobar amb la terrorífica simplicitat d’un missatge fatal: “Error 404. Not found”. La tipografia era una Times New Roman en negreta. Cap concessió a l’elegància o als intents de distensió que trobes en d’altres casos amb el mateix error. Què haurà passat? A tres quarts de vuit, a punt per sortir de casa, continua tot igual. A fora, no hi ha cap fong nuclear més alt que les muntanyes. Espero que, en algun moment del matí, algun tècnic apagui i torni a engegar el servidor, que és la solució universal i màgica a tots els problemes del món. Al final, resulta que renovaven la web. I jo que em pensava que havia arribat la tecnoapocalipsi! Un altre cop serà.