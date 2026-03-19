Quan cedir no calma
L’infant demana una cosa. La resposta és ‘no’. El plor apareix. La situació es tensa
A moltes famílies hi ha escenes que es repeteixen. L’infant demana una cosa. La resposta és no. El plor apareix, l’enuig puja, la situació es tensa. I, davant del malestar, sovint passa el mateix: cedim. No perquè vulguem, sinó perquè estem cansats, perquè hi ha gent mirant, perquè volem que tot s’acabi ràpidament. És una resposta humana. Però té efectes.
En moltes rebequeries, el que realment està en joc no és el que demana l’infant, sinó com responem nosaltres quan tot s’encén. Quan cedim per evitar el conflicte, el missatge és clar: el límit es mou. I això no calma. Al contrari, fa que l’infant ho torni a provar.
Una rebequeria no és un moment per raonar. Quan l’infant està desbordat, no està en disposició d’escoltar. Està activat. I en aquell moment no necessita un discurs llarg. Necessita un adult que es mantingui ferm i serè. Si cridem, ens enfadem o ens accelerem, la situació s’intensifica. El primer que s’ha de regular no és el plor. Som nosaltres.
A moltes famílies hi ha escenes que es repeteixen
Regular-se no és teoria, és pràctica. Respirar abans de parlar. Baixar el volum. Posar el fre quan l’infant accelera. Quan nosaltres baixem el ritme, el conflicte també baixa. En aquests moments, menys paraules i una frase clara, sempre la mateixa. “Avui, no.” Repetida amb el mateix to. No per convèncer, sinó per mantenir la decisió.
Acompanyar una rebequeria vol dir tolerar incomoditat. Vol dir mantenir-se, encara que hi hagi plor. No abandonar, però tampoc cedir. No posar-se al mateix nivell emocional. Si l’infant crida i nosaltres també cridem, el conflicte creix. Si l’infant perd el control i nosaltres el perdem, ningú està sostenint res. La fermesa no és duresa. És estabilitat.
Una escena molt habitual és al supermercat. L’infant vol alguna cosa que no està prevista. Diem que no. El plor puja, es deixa caure a terra, les mirades apareixen. Pensem: “Només avui”, “no passa res”, “així acabem abans”. I cedim. El problema no és el que s’ha comprat, sinó el que s’ha après: que el límit depèn del context, del soroll o de la pressa.
Acompanyar una rebequeria vol dir tolerar incomoditat
De vegades, el conflicte comença abans d’entrar. Una norma clara prèvia pot estalviar tensions: “Avui comprem el que hi ha a la llista. No comprarem res més.” Dit abans, amb calma. No quan el plor ja ha començat. I si, tot i així, apareix la rebequeria, mantenim la decisió. Sense sermons. Sense tornar-la a discutir cada cinc minuts. Sense justificar-nos una vegada i una altra.
A casa també passa. Hora d’anar a dormir. “Tinc set”, “tinc pipí”, “no tinc son”. Si realment necessita anar al lavabo o beure aigua, hi va. Però no tot el que diu en aquell moment és una urgència. El dia és llarg, estem cansats i és just aquí quan és més fàcil perdre el to. Mantenir el marc amb calma, sense reobrir la decisió cada vegada que apareix una nova petició, és el que dona seguretat.
Quan el límit es mou segons el moment, l’infant no se sent més tranquil, sinó més insegur. Necessita comprovar fins on arriba. No perquè vulgui manipular, sinó perquè busca referències clares. Un límit estable, encara que hi hagi plor, dona seguretat.
A curt termini pot semblar que no funciona. Pot semblar que la rebequeria dura més. Però amb el temps l’infant entén que pot enfadar-se i que la decisió no canviarà. I això, encara que no ho sembli, el tranquil·litza.
Educar no és evitar totes les rebequeries. És ensenyar a gestionar-les amb un adult que es manté ferm i serè. El límit no és un càstig. És una estructura que protegeix i orienta.
I si algun dia també perdem els nervis, es pot reparar. Mantenir el límit i, més tard, dir: “Abans he cridat i no ho he fet bé. Perdona.” Això no debilita l’autoritat. La fa més sòlida. Educar també és assumir errors.
No es tracta de fer-ho perfectament. Es tracta de no moure la decisió cada vegada que hi ha plor. Encara que costi. Perquè cada vegada que cedim per acabar abans, no estem calmant la situació. L’estem ajornant.