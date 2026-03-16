Les pensions t’esperen
La reforma del sistema ha entrat de ple en l’agenda pública andorrana
La reforma de les pensions ha entrat de ple a l’agenda pública andorrana, encara que no es pot dir que hagi entrat amb la mateixa força en el debat públic. En els darrers mesos s’ha volgut anar consolidant un relat: el sistema actual no serà sostenible a llarg termini i cal actuar amb urgència.
Aquest és el diagnòstic que defensa Demòcrates per Andorra (DA) i que també ha exposat, reiteradament, el president del Fons de Reserva de Jubilació, l’exministre Jordi Cinca. Segons aquest plantejament, l’augment de l’esperança de vida i l’evolució futura del sistema podrien generar tensions importants en el finançament de les pensions si no s’introdueixen canvis.
Per abordar aquesta qüestió, el Consell General va crear una comissió especial per a la sostenibilitat de les pensions, amb representants dels diferents grups parlamentaris. L’objectiu era clar: analitzar el sistema amb rigor, escoltar experts i treballar propostes que poguessin generar el màxim consens possible i garantissin la sostenibilitat del sistema públic de pensions.
Tanmateix, a partir de la diagnosi facilitada per la CASS, DA ha començat a defensar públicament una reforma del sistema de pensions amb diversos canvis estructurals.
Entre les mesures plantejades hi ha augmentar progressivament l’edat de jubilació fins als 67 anys, seguint la tendència adoptada en altres països europeus. L’argument és que, si vivim més anys, també hauríem de treballar més temps per mantenir l’equilibri del sistema.
Una altra de les propostes és incrementar les cotitzacions destinades a la branca de jubilació, amb l’objectiu de reforçar els ingressos del sistema.
També s’ha plantejat modificar el factor de conversió, és a dir, la fórmula que determina la pensió en funció dels punts acumulats durant la vida laboral. En la pràctica, aquest canvi podria suposar que les pensions futures siguin encara més ajustades en relació amb les actuals.
A més, es parla de retardar la prejubilació i incentivar que les persones continuïn treballant més anys abans de retirar-se.
Finalment, un dels elements més rellevants del plantejament és reforçar els mecanismes d’estalvi privat complementari. Això implicaria impulsar sistemes de capitalització individual –com plans d’estalvi o pensions complementàries– perquè una part de la jubilació no provingui només del sistema públic de la CASS, sinó també de l’estalvi privat de cadascú.
En resum, el model que es defensa combina tres idees principals: treballar més anys, cotitzar més i confiar que puguem viure encara amb menys diners diàriament per a dedicar-los a l’estalvi en fons privats.
Aquest és un plantejament possible. Però el futur de les pensions és una de les decisions més importants que prendrà Andorra en les pròximes dècades. I per això és essencial que el debat sigui obert, informat i transparent.
Perquè les pensions no són només una qüestió tècnica. Són principalment una decisió col·lectiva i política sobre com volem garantir la seguretat econòmica de les persones quan es jubilen.
Precisament amb aquesta voluntat de fomentar el debat i escoltar anàlisis independents, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata organitza la xerrada “La sostenibilitat del sistema de pensions públiques: reptes i perspectives de futur”.
L’acte tindrà lloc el 18 de març a l’Espai La Llacuna d’Andorra la Vella i comptarà amb la participació de Ignacio Zubiri Oria, catedràtic d’Hisenda Pública i expert reconegut en sistemes de pensions.
Si creus que el futur de les pensions és massa important per decidir-lo sense debat i dades, vine, escolta i participa.
Perquè el futur de les pensions depèn de tu, ens veiem aquest dimecres 18.