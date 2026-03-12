Gaudir cada dia com si fos l’últim
Estem vivint en un context històric que només es pot definir com d’incertesa
Si haguéssim de definir el context històric que ens està tocant viure, probablement molts coincidiríem en la mateixa paraula: incertesa. Obrim els diaris i tot són guerres, conflictes, inestabilitat. El panorama internacional dels darrers mesos i anys sembla haver entrat en una espiral molt difícil de predir. Conflictes en molts països del món –alguns no gaire lluny d’Andorra–, tensions geopolítiques entre grans potències, economies fluctuants, mercats financers tensionats, intervenció militar directa entre estats i vulneració clara de les normes internacionals. L’economia mundial viu moments d’inestabilitat i fluctuació: el preu del petroli s’ha incrementat notablement en qüestió de dies, les borses viuen períodes de caiguda, les criptomonedes han passat de l’eufòria a mínims inesperats, i el sentiment generalitzat és que el món es mou sobre uns fonaments menys estables que fa uns anys.
Davant d’aquesta situació, ens plantegem si estem davant d’un període de transició cap a un nou ordre mundial, en què la diplomàcia cau en pro de la força. O és només un moment puntual d’incertesa que acabarà trobant un nou equilibri? Andorra està al marge de tota aquesta convulsió o ens hem de preocupar?
El cert és que ningú té la resposta a aquestes preguntes. Ni els governs, ni els analistes, ni els experts en geopolítica. Inclús la ministra de Defensa d’Espanya afirmava en declaracions fa uns dies que era impossible preveure el futur immediat. I això és el més desconcertant: no poder preveure què passarà en el futur. Ja no tan sols d’aquí a uns anys, sinó d’aquí a uns mesos o fins i tot dies. El que fins ara era improbable, demà pot convertir-se en una realitat inesperada.
Aquesta situació té conseqüències en moltes persones i empreses, que hem de prendre decisions de futur. És difícil planificar. Les inversions s’ajornen, els projectes es demoren i es replantegen, les estratègies canvien. La incertesa tendeix a convertir-se en paralització. Convé ser prudent i esperar. Wait and see, com diuen els anglesos.
I aquí és on apareix una reflexió que potser hauríem de fer-nos més sovint, especialment des d’Andorra.
Vivim en un dels països més segurs del món. Com deia en el meu article anterior, tenim un actiu increïble: la nostra seguretat. Estabilitat institucional, un sistema democràtic consolidat i uns alts nivells de seguretat física. Caminem tranquils pels carrers, construïm projectes personals i professionals en un entorn estable i tenim unes condicions de vida que la major part de la població mundial no té. Si ho pensem bé, segurament formem part de l’1% de la població mundial en termes de qualitat de vida. I a vegades no en som conscients.
Si mirem el món amb perspectiva, i més en els dies que ens toca viure, veurem que la majoria de persones no viuen en aquesta situació. Milions de famílies conviuen amb conflictes armats, inestabilitat política, inseguretat física constant, països amb democràcies fràgils o nul·les, o economies extremament febles. Nosaltres, en canvi, formem part d’un percentatge molt reduït del món que gaudeix d’un alt nivell de seguretat, estabilitat i oportunitats.
Prendre consciència d’aquest privilegi és important. Ens ajuda a relativitzar moltes preocupacions quotidianes. Problemes que a vegades ens semblen grans, adquireixen una altra perspectiva quan recordem el context global. Apreciem més allò que tenim i on vivim. Creem uns fonaments sòlids del que significa per a nosaltres la qualitat de vida i reflectim en el nostre país aquests valors indestructibles.
I aquesta presa de consciència també comporta una responsabilitat. Si tenim la sort de viure en un entorn estable, cal prendre decisions intel·ligents –tant individualment com col·lectivament– per preservar-lo i reforçar-lo. La seguretat, prosperitat i estabilitat no són realitats permanents; són equilibris que cal cuidar i protegir. És el resultat d’apostar per institucions sòlides, una economia diversificada, una societat cohesionada, una democràcia forta i uns valors irrompibles de pau i unitat.
Però, al mateix temps, aquesta reflexió col·lectiva ens porta a una altra personal. Davant d’aquest context mundial, d’incertesa i por, potser la millor actitud és aprendre a gaudir intensament cada dia.
Gaudir dels moments senzills. Del temps que passem amb la nostra família i amics. De la feina. D’un passeig a la muntanya, d’un projecte professional que ens il·lusiona, d’un viatge o d’un bon llibre. Moments que sovint donem per descomptats, però que en realitat constitueixen l’essència de la vida.
Imaginem, per un moment, que cada matí ens plantegéssim una pregunta molt simple: i si avui fos l’últim dia de la meva vida?
No és una reflexió dramàtica, sinó una invitació a viure amb més consciència. Si prenguéssim aquesta perspectiva, probablement enfocaríem de forma diferent la nostra vida. Estimaríem més, aportaríem més valor als altres, gaudiríem més de les coses, grans o petites. Ens preocuparíem menys per les qüestions superficials, dedicaríem més temps a les persones que estimem, aportaríem més bondat i amor en les nostres relacions amb els altres.
En definitiva, viuríem amb més sentit. Donaríem més sentit a la vida.
En un món ple d’incerteses, aquesta pot ser una de les poques certeses que tenim: el present és el lloc on podem actuar, estimar i construir. És tot el que tenim. Mentre el món busca el seu camí, nosaltres podem triar com viure cada dia. Si aprenem a valorar l’enorme privilegi que tenim, a cuidar-lo i a viure el present amb intensitat, potser descobrirem que, fins i tot en temps d’incertesa, la vida pot ser extraordinàriament rica. I potser aquesta és, en el fons, una de les lliçons més importants que el moment actual ens ofereix: gaudir cada dia com si fos l’últim.