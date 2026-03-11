Persones com tu
Creand Fundació ha esdevingut una de les principals fundacions privades del país
Camí dels 40 anys de la seva constitució, Creand Fundació ha anat creixent fins a esdevenir una de les principals fundacions privades del país, tant en nombre de programes que desenvolupa com en recursos que hi destina. Creand Fundació –que va néixer el 1987 amb la creació d’un programa de beques per als joves del país– ha anat evolucionant al llarg de tot aquest temps per adaptar-se a les necessitats canviants de la societat andorrana.
Mai no ha perdut el seu esperit inicial de millorar la qualitat de vida i el desenvolupament de les persones i, avui, es fonamenta en tres pilars, fruit d’aquesta mateixa evolució. El coneixement, amb accions de divulgació, sensibilització i formació, especialment per a majors de 50 anys; la cultura, que fomenta que la música arribi a tota mena de col·lectius que conformen la nostra societat, i l’obra social, a través de la qual col·laborem amb entitats i organitzacions socials que fomenten una qualitat de vida a persones en situació de vulnerabilitat.
Aquests tres pilars no funcionen de manera aïllada, sinó que s’interrelacionen i es potencien entre ells. Quan el coneixement es comparteix amb rigor i voluntat transformadora, genera criteri, esperit crític i capacitat d’anàlisi en la ciutadania. Quan la cultura es promou amb sensibilitat i amb mirada àmplia, reforça el sentit de pertinença i crea espais de trobada intergeneracionals. I quan l’obra social es desplega amb responsabilitat i proximitat, contribueix de manera tangible a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables.
Aquesta coherència entre pensament, acció i compromís és el que dona solidesa al nostre projecte fundacional. No es tracta únicament d’impulsar iniciatives puntuals, sinó de construir una trajectòria sostinguda en el temps, basada en l’escolta activa de les necessitats socials i en l’avaluació constant de l’impacte generat. El valor real d’una fundació com la nostra es mesura en la seva capacitat de generar confiança, establir aliances amb entitats del país i adaptar-se als nous reptes amb visió estratègica. En aquest sentit, la continuïtat i la qualitat dels programes desenvolupats reflecteixen una manera d’entendre la responsabilitat corporativa com un compromís profund amb el desenvolupament social i cultural del país. La fundació esdevé, així, un espai de connexió entre institucions, professionals i ciutadania, que reforça una xarxa col·laborativa que multiplica l’impacte de cada acció.
A Creand Fundació, som conscients que allò que ens fa únics és aquesta xarxa de persones que fan, de cada dia, una oportunitat de millora. Reconeixent-nos en l’altre. Compartint més coses de les que pensem i estant més a prop del que creiem. Posant el focus en la vida de les persones, en les petites coses que les apropen. Teixint les seves històries. Resseguint el fil que obre nous camins i anima a recórrer-los plegats.
Per això, en Leo, la Remei, en Lluís i l’Olga us seran ben familiars en les pròximes setmanes.
Persones com tu!