La igualtat no és un eslògan, és una política pública
Les polítiques desplegades pel Govern en la legislatura responen a un full de ruta clar
La celebració del Dia internacional de les dones, que es commemora aquest diumenge, esdevé una data clau per reivindicar les accions del Govern en l’àmbit de la igualtat.
En les darreres setmanes alguns discursos mediàtics han qualificat les polítiques públiques d’igualtat com a superficials o merament declaratives. Des de la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana no només discrepem d’aquesta lectura, sinó que considerem que simplifica una realitat molt més complexa: la d’un treball intens, estructurat i sostingut que s’ha implementat al llarg de tota la legislatura per construir polítiques d’igualtat amb eines reals, recursos i mecanismes d’avaluació.
La política d’igualtat no pot entendre’s com un conjunt d’accions aïllades ni com una successió de campanyes puntuals. És, necessàriament, una política pública transversal que incideix en múltiples àmbits de la vida col·lectiva: l’educació, el treball, la seguretat, la salut, la justícia o la cultura, entre d’altres. Precisament per això, durant aquesta legislatura hem treballat amb un full de ruta clar: incorporar la perspectiva d’igualtat en totes les polítiques públiques.
La igualtat efectiva s’aconsegueix amb polítiques sostingudes
Un dels projectes més transformadors ha estat el desenvolupament del projecte de llei per ampliar i igualar els permisos de naixement a vint setmanes intransferibles per a cada progenitor, una mesura que promou una corresponsabilitat real en la cura dels fills i filles. No es tracta només d’una reforma laboral. És una reforma estructural que incideix en l’arrel de moltes desigualtats persistents: la distribució del temps de cura dins les famílies. Qualificar de superficial una reforma d’aquest abast resulta, com a mínim, reduccionista.
El 2025 també ha estat un any clau pel que fa a la formació especialitzada de professionals. Quan formem agents de policia, secretaris judicials, bombers o professionals d’Afers Socials, no estem fent gestos simbòlics; estem reforçant la capacitat operativa de les institucions per protegir les víctimes.
El canvi cultural que la igualtat requereix no s’improvisa ni s’aconsegueix amb accions puntuals: es construeix amb continuïtat, coherència i presència social. Per exemple, amb la campanya anual Destapa la violència. No sempre deixa marca, per donar visibilitat a formes de violència sovint poc visibles.
Paral·lelament, s’han reforçat les mesures de protecció directa per a les víctimes de violència de gènere, amb el desplegament dels botons de seguretat que permet activar alertes immediates a la policia i reduir els temps de resposta davant situacions de perill de les víctimes. I el Servei d’Atenció a les Víctimes continua elaborant informes per a la Batllia i participant en judicis com a expert, contribuint així a una resposta institucional més sòlida i coordinada.
Però la protecció no es limita als instruments tecnològics o judicials. L’atenció directa i continuada a les víctimes és un dels pilars d’aquesta política pública. Els serveis especialitzats ofereixen a les dones acompanyament psicològic, assessorament jurídic i suport social des del primer moment, garantint que cada dona pugui trobar informació, seguretat i suport institucional.
Mentre acabem de desplegar la Llei 6/2022 per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats i la no-discriminació entre dones i homes, Andorra continua participant activament en els principals mecanismes internacionals en matèria d’igualtat, com la CEDAW, el Consell d’Europa, el GREVIO o la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides. Aquest treball reforça l’alineament amb els estàndards internacionals i permet incorporar bones pràctiques a les polítiques públiques del país.
Som conscients que la igualtat real encara no és plena, i per això seguirem desplegant la legislació vigent, actualitzant el pla educatiu, consolidant l’Observatori de la Igualtat i elaborant, entre d’altres, l’estudi sobre la situació de les dones.
Si bé la crítica és legítima i necessària en qualsevol democràcia, els fets demostren que, en aquests darrers anys, Andorra ha desenvolupat una política d’igualtat a partir del compromís real i ferm per seguir avançant cap a una societat més justa i inclusiva.
La igualtat efectiva s’aconsegueix amb polítiques sostingudes, coordinació institucional i voluntat política. I és precisament això el que, amb rigor i responsabilitat, des del Govern estem fent.