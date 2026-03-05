No tenir pèls a la llengua... o mossegar-se-la a temps
No tot allò que es diu ‘sense filtre’ és una veritat útil
Hi ha una expressió molt coneguda: no tenir pèls a la llengua. Sovint es diu com un elogi. Defineix qui parla sense filtres, sense embuts, a la cara. I és comprensible: en un món ple d’eufemismes, hipocresies i diplomàcies buides, la franquesa pot semblar un acte de valentia.
Però hi ha un matís que, cada vegada més, em sembla essencial: no tot allò que es diu sense filtre és una veritat útil. A vegades només és impuls. I l’impuls, quan es ven com a autenticitat, pot ser profundament destructiu per al benestar –propi i col·lectiu.
Vivim en una època que premia el que és contundent. El que és tallant. El que sona definitiu. A les xarxes, a les tertúlies, a la feina, fins i tot en la intimitat, la frase ràpida i afilada es confon amb lucidesa. Com si la intel·ligència fos sentenciar. Com si la força fos parlar més fort i no pensar millor.
Dir el que pensem no vol dir dir-ho en el pitjor moment
I, tanmateix, hi ha una cosa que la cultura del sense filtres acostuma a amagar: parlar sense filtre no sempre és parlar clar. A vegades és parlar sense responsabilitat.
La sinceritat saludable no és un desfogament. És una forma de precisió.
Dir el que pensem no vol dir dir-ho en el pitjor moment, amb el pitjor to i amb la pitjor intenció.
Perquè el llenguatge no és neutre: el llenguatge és un entorn. Hi respirem dins. Ens afecta. Ens configura. I quan una societat normalitza l’agressivitat verbal com a senyal d’autenticitat, el que creix no és la veritat. El que creix és el soroll. I el soroll esgota.
Hi ha una diferència enorme entre:
–parlar clar i parlar des de la reactivitat;
–posar límits i atacar;
–anomenar un problema i humiliar una persona.
De vegades, el que es presenta com “jo soc així, jo dic el que penso” és, en realitat, una manca d’higiene emocional: descarregar tensió sense assumir l’impacte. I aquest impacte no és cap detall: deixa empremta en el sistema nerviós de l’altra persona… i en el propi.
Perquè hi ha una altra paradoxa: qui s’acostuma a parlar en mode sense filtre sovint viu en mode sense pausa. I la manca de pausa és un combustible perfecte per a l’ansietat. Quan no hi ha espai entre el que sentim i el que diem, la ment es torna una sala sense ventilació. Ens escoltem en versió crua, ràpida, extrema. I aquesta repetició crea clima intern: hostilitat, duresa, cansament.
En nom de la sinceritat, molta gent acaba perdent una cosa més valuosa que l’aprovació: perd lleugeresa. Perd confiança. Perd relacions que podrien haver madurat si haguéssim après una habilitat simple: pensar dos segons més.
No proposo una cultura de silencis complaents. No proposo empassar-se la veritat. Proposo una cosa més exigent: una sinceritat amb elegància. Una sinceritat que no necessiti violència contra una mateixa / un mateix, ni contra els altres, per ser real.
Perquè hi ha veritats que només s’entenen quan es diuen bé.
I quin seria el filtre saludable? No és censura. És criteri. És intenció. És responsabilitat.
Tres preguntes en fan prou –i són profundament periodístiques:
1. És veritat?
2. És necessari?
3. És útil d’aquesta manera, en aquest moment?
Si una frase és veritat però no és necessària, potser és ego.
Si és necessària però no és útil tal com la diem, potser és reactivitat.
I si és útil, veritat i necessària, llavors no cal cridar-la: se sosté sola.
Avui confonem valentia amb contundència. Però la valentia més rara –i més moderna– és una altra: dir la veritat sense convertir-la en una arma.
I, en una època de soroll, la maduresa no és dir-ho tot: és saber quan callar. I, de vegades, això comença amb una cosa molt simple: mossegar-nos la llengua.