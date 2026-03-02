On el dolor troba sentit
La història d’en Tomàs ens recorda la necessitat del vincle amb els altres
A en Tomàs no li agradava que el necessitessin. Deia que l’amor era un deute disfressat i que qui es recolzava en un altre acabava caient. Ho va aprendre aviat, massa. El seu pare se’n va anar una nit sense acomiadar-se i la seva mare es va anar apagant a poc a poc, treballant de sol a sol fins que un infart la va deixar sola en una cuina freda. Des d’aleshores, en Tomàs va aixecar murs. No per atacar, sinó per no sentir.
Va créixer fort, útil, distant. A la feina era eficient; a la vida, impenetrable. Va tenir parelles, sí, però sempre amb la sortida preparada. Quan algú s’acostava massa, ell marxava abans. “No prometo el que no puc complir”, deia, com si estimar fos una clàusula perillosa. Amb els amics, el mateix tracte: rialles curtes, favors justos, zero confidències.
El cop va arribar sense èpica. Un accident de moto. Res d’heroic. Un segon de distracció i setmanes d’hospital. En despertar-se, el dolor era físic, però la solitud pesava més. Van passar els dies i les visites van ser poques. Flors sense nom, missatges educats. Ningú es va quedar. Ningú sabia com fer-ho.
Una nit, entre analgèsics i ombres, va pensar que potser havia viscut evitant el patiment i havia acabat evitant la vida. Va plorar amb una ràbia antiga, com qui s’adona tard que ha confós protecció amb abandó. Va recordar la seva mare, cansada i callada, i per primera vegada va entendre que ella no necessitava solucions, sinó companyia.
Quan li van donar l’alta, va tornar a un pis silenciós. Va aprendre a caminar de nou, lent i maldestre. Un dia va caure a l’escala i no es podia aixecar. Va colpejar la paret, va cridar. I algú va respondre. Era en Marcos, el veí a qui amb prou feines saludava. Es va asseure al seu costat, el va ajudar a posar-se dret i s’hi va quedar una estona, sense discursos. Abans de marxar, li va dir: “Si demà necessites alguna cosa, truca”.
En Tomàs va trucar. I després va tornar a trucar. Va començar a dir gràcies. A explicar veritats petites. A quedar-se quan feia mal. Va descobrir que estimar no elimina la por, però la fa compartible. Que l’amor no és prometre eternitats, sinó ser-hi avui. I que, al final, no ens salva ser forts: ens salva atrevir-nos a sostenir i deixar-nos sostenir.
Perquè l’amor no és una trampa. És l’únic lloc on el dolor troba sentit.
La història d’en Tomàs ens recorda que, moltes vegades, les ferides del passat ens porten a aixecar defenses que creiem necessàries per sobreviure, però que amb el temps acaben aïllant-nos del que més necessitem: el vincle amb els altres. Intentar viure sense dependre de ningú pot semblar una forma de protecció, però també ens priva de la possibilitat de ser acompanyats, compresos i sostinguts.
L’amor no és una feblesa, sinó un espai on la fragilitat humana troba sentit i consol. Acceptar que necessitem els altres no ens fa menys forts; al contrari, ens fa més humans. La veritable fortalesa és atrevir-se a confiar, a demanar ajuda i a oferir-la, entenent que la vida adquireix més sentit quan es comparteix.