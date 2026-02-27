Vacunació generalitzada gratuïta per a adults
La Federació de la Gent Gran es felicita per aquest enorme fet a la sanitat
El ministeri de Salut d’Andorra ha tret el nou calendari de vacunació gratuïta per a adults, aplicable a partir del primer de març d’enguany.
La Federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra es felicita per aquest pas enorme fet a la sanitat.
Un calendari que té múltiples impactes (crec que tots positius) i que es converteix en una eina fonamental de salut pública.
Sempre s’ha dit que els 12 centres d’atenció primària del país (CAP) estaven infrautilitzats. Dirigint-hi aquest calendari se n’amplia de forma evident el camp d’actuació.
La federació transmetrà tota la informació que arribi del ministeri
Com en altres països del nostre entorn, en aquest cas part de la despesa sanitària no anirà a càrrec de la CASS, sinó que serà finançada íntegrament (com el dèficit de la branca de malaltia) amb el pressupost de l’Estat. Via impostos. Així ens apropem a Europa.
El calendari desglossa vacunes específiques per a trams d’edat: 40, 65 i 80 anys.
Redueix significativament una mena de consultes d’atenció primària (metges referents) de poca importància terapèutica, ja que simplifica, diguem, la part administrativa i redueix la despesa de la CASS en consulta generalista (lletra clau C). També redueix la despesa de la CASS en medicaments (lletra clau FA).
Afegint aquest calendari al ja existent per a nounats, nens i adolescents, aconseguim una cobertura generalitzada de la població resident que ens dona un escut gens menyspreable.
Evidentment, amb caràcter totalment voluntari, però recordant de manera important el seguiment que es fa de les pautes recomanades per l’OMS i seguides universalment, un punt important a recordar al nostre col·lectiu.
Simplificació, gratuïtat, avís via SMS, 24 hores abans de la presa de la vacuna al CAP de la parròquia.
Un pas més en els eixos que la federació sempre ha defensat: prevenció, divulgació i adquisició d’hàbits saludables. La vacunació és un hàbit saludable. Trucar al teu CAP, demanar hora i res més.
Recordar, a tal efecte, els moments dramàtics de la covid. Les defuncions, les dificultats per trobar, arreu, les tan necessàries vacunes, la plaça de braus, els aparcaments coberts, com a centres de vacunació massiva de la població.
La federació, a través dels set presidents i presidentes de les set associacions parroquials de la gent gran, assumeix el compromís de transmissió de tota la informació que ens arribi del ministeri de Salut sobre aquest calendari de vacunació.
Pensem que durant el mandat dels senyors/senyores Joan Martínez Benazet, Albert Font i Helena Mas, aproximadament set anys, aquest calendari de vacunació gratuïta per a adults, juntament amb el tercer pagador i la podologia als CAP són les grans millores aconseguides pel nostre col·lectiu.