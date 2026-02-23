Es pot emprendre des d’Andorra?
Resposta curta: sí, es pot. Resposta llarga: depèn en què vulguis emprendre.
L’any 2022, Andorra Recerca i Innovació va impulsar una iniciativa dins el marc de l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria del Principat d’Andorra. Aquell procés va reunir diversos actors del país amb interès en l’emprenedoria i representants de la quàdruple hèlix: Govern, societat, recerca acadèmica i empresa. Creand hi va participar, amb molt de gust, en una sèrie de tallers que tenien com a objectiu identificar què calia millorar perquè Andorra fos un país innovador i facilitador de l’emprenedoria.
Les conclusions van ser bastant clares. D’una banda, una escassetat de talent “a casa”, fruit del fet que molts joves marxen a estudiar fora… i sovint s’hi queden. De l’altra, la dificultat de finançar projectes innovadors en fases inicials, per la manca de subvencions públiques i europees. I, finalment, el repte d’internacionalitzar empreses emergents sense perdre l’arrelament al país.
En aquell moment, l’ecosistema emprenedor tot just començava a agafar forma. Emprendre des d’Andorra no tenia, objectivament, cap benefici a curt termini. Més enllà de la voluntat compartida de molts actors que, amb els recursos disponibles –moltes ganes, molta implicació i l’experiència de cadascú–, intentàvem ajudar els projectes que naixien.
Som al 2026. Quatre anys després d’aquella iniciativa d’ARI, després d’haver participat activament en la construcció de l’ecosistema emprenedor del país i d’haver acompanyat múltiples projectes, em sento amb prou criteri per respondre a una pregunta que sovint apareix: es pot emprendre des d’Andorra?
Resposta curta: sí, es pot.
Resposta llarga: depèn en què vulguis emprendre.
Segons la meva experiència, un projecte amb probabilitats d’èxit necessita quatre elements: fonts de finançament, habilitats de gestió empresarial, habilitats específiques del projecte i un avantatge injust.
En l’àmbit de la gestió empresarial, avui Andorra ofereix un suport notable. No tenim una escola de negocis pròpiament dita, però sí una oferta creixent de programes de formació, acompanyament a emprenedors, acceleració de start-ups i mentories. Aquí cal reconèixer la feina d’entitats com Andorra Business, que fa anys que impulsa iniciatives amb un impacte real i contrastat.
Pel que fa a les habilitats específiques –directament relacionades amb el repte del talent identificat el 2022–, la situació evoluciona positivament. És cert que no tenim universitats especialitzades en enginyeries ni grans departaments de recerca, però en els darrers anys han arribat al país perfils altament especialitzats en disciplines tècniques molt diverses. Professionals que han venut les seves empreses, que busquen nous reptes i que tenen ganes de tornar a començar. No és el relat idealitzat de l’estudiant de business school que coneix un enginyer en una cafeteria, però cada vegada és més habitual trobar talent excepcional amb ganes d’emprendre des d’Andorra.
En les fonts de finançament encara hi ha deures per fer. Continuem sense mecanismes sòlids de finançament per a projectes en etapes inicials. És cert que hi ha cada vegada més privats amb perfil d’àngels inversors, però això condiciona el tipus de projectes viables: els negocis digitals, poc intensius en capital, capaços de validar ràpidament la seva proposta de valor, tenen més probabilitats de tangibilitzar-se. Difícilment veurem néixer a Andorra el pròxim ordinador quàntic, llevat que l’emprenedor el pugui finançar amb recursos propis.
I això ens porta a la quarta pota: l’avantatge injust. Aquell element que dona a un projecte una posició tan favorable que gairebé sembla que faci trampa. Accés a canals de distribució, actius clau, entorns privilegiats. En aquest sentit, com a país, Andorra té uns atributs interessants: nou milions de turistes l’any, entorn de muntanya i neu, un sandbox i laboratori viu nacional, i un ecosistema emprenedor petit però cohesionat i molt accessible.
El 2025, conjuntament amb Andorra Business, vam llançar Enlaira, el primer programa d’acceleració nacional per a start-ups andorranes. Ho vam fer amb una certa por: no sabíem si hi hauria prou projectes disposats a presentar-s’hi. Se’n van presentar quinze. En vam accelerar tres amb resultats molt positius.
Enguany llancem la segona edició d’Enlaira, amb l’objectiu d’accelerar cinc start-ups més. Confiem que la nostra dedicació i l’esforç dels equips donin fruits. I qui sap si, més aviat del que ens pensem, podrem parlar del primer unicorn andorrà.