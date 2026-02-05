‘El futur d’Andorra ve per l’aire’
Aire, arrels i sobirania. Visió estratègica 2026-2060
Andorra presenta una visió de país per a l’Horitzó 2050 basada en un principi essencial: la prosperitat ha de servir la identitat nacional, i la modernització ha de reforçar –i no substituir– les arrels històriques del Principat. En un context geopolític mundial marcat per la incertesa, la competència pel talent, la pressió reguladora i la transformació tecnològica, Andorra aposta per consolidar-se com un microestat prèmium europeu, reconegut per la seguretat, estabilitat institucional, reputació internacional i qualitat de vida.
Un model de país amb les arrels protegides
L’estratègia Andorra 2050 se sustenta en pilars irrenunciables: cohesió social, habitatge digne, civisme, identitat cultural, respecte per la muntanya, discreció institucional i sobirania pràctica. L’objectiu és garantir que el creixement del país no es tradueixi en expulsió residencial ni pèrdua d’essència, sinó en prosperitat ordenada i compartida, preservant la singularitat d’Andorra a llarg termini.
Connectivitat aèria: infraestructura de sobirania
La connectivitat aèria es declara prioritat estratègica nacional, ja que l’entrada rodada per carretera presenta limitacions creixents, saturació i vulnerabilitat estructural. Sota el lema El futur ve per l’aire, Andorra planteja un model de connexió internacional eficient, selectiu i d’alt valor, orientat a atreure talent, reforçar sectors com la salut, l’educació, l’esport, la innovació i el turisme prèmium, i garantir resiliència logística i sanitària.
Aeroport internacional a Andorra amb estatus Off-Schengen
Andorra preveu la possibilitat d’una infraestructura aeroportuària internacional dins de les seves fronteres, concebuda com un projecte boutique, integrat al paisatge, dissenyat sota estàndards d’excel·lència mundial i amb una arquitectura a l’altura del prestigi del Principat. Aquesta infraestructura no es planteja com un aeroport massiu, sinó com una porta estratègica al món: segura, ordenada, selectiva i compatible amb la vida del país.
La proposta manté la sobirania del Principat amb un enfocament Off-Schengen, mitjançant una solució operativa plenament viable: doble circuit aeroportuari i controls juxtaposats (pre-clearance). Aquest model permetria disposar d’una zona internacional andorrana i d’una zona Schengen separada, amb procediments de control fronterer harmonitzats mitjançant acords institucionals. D’aquesta manera, Andorra podria reforçar la seva connectivitat global sense renunciar al seu marc sobirà, garantint una experiència aeroportuària d’alt nivell, amb temps optimitzats, màxima seguretat i una reputació internacional impecable.
Annex A. Contribució prèmium de residents passius i empresaris
El model Andorra 2050 protegeix el ciutadà andorrà i reforça el contracte social mitjançant un principi de justícia contributiva: qui més capacitat econòmica té i més es beneficia del país, més contribueix.
S’estableix una contribució nacional de prosperitat per a residents passius d’alt poder adquisitiu i règims prèmium, així com un marc de contribució per a residents empresaris, vinculat a activitat real, impacte i creació d’ocupació. Aquesta contribució alimenta el Fons nacional de prosperitat andorrana, orientat a habitatge, educació, salut, resiliència i connectivitat.
Dividend andorrà: retorn directe al ciutadà
Andorra 2050 incorpora un element estructural de cohesió nacional: el dividend andorrà, concebut com un retorn anual i verificable per als ciutadans andorrans, finançat pel Fons nacional de prosperitat. Aquest mecanisme garanteix que el progrés del país es tradueixi en beneficis tangibles per a aquells que constitueixen la seva essència històrica i la seva continuïtat demogràfica i cultural.
El dividend andorrà es podrà materialitzar en forma de retorn econòmic directe o en drets equivalents –com suport a l’habitatge, educació, família o salut– consolidant un model on ser andorrà no és únicament un orgull moral, sinó també una garantia real d’estabilitat, dignitat i futur. Aquest enfocament reforça la identitat nacional i protegeix la població autòctona, assegurant un creixement sostenible i respectuós amb l’equilibri social.
Annex B. Pla aeroportuari 2050 (operativa i garanties)
El pla aeroportuari es dissenya amb criteris de:
–seguretat, sostenibilitat i mínima petjada ambiental
–integració acústica i territorial
–excel·lència operativa i reputació internacional
–connectivitat selectiva, evitant la massificació
–cooperació institucional per al control fronterer i duaner mitjançant tractats
–resiliència logística i sanitària en situacions d’emergència
Impacte 2050: beneficis directes i importància immediata (urgència nacional)
El projecte de connectivitat aèria del Principat –inclosa la possibilitat d’un aeroport internacional a territori andorrà sota model Off-Schengen– no és únicament una infraestructura: és una decisió de sobirania nacional. En el context geopolític actual, la mobilitat i l’accés ràpid al món determinen la competitivitat real dels països, especialment dels microestats. La dependència exclusiva de l’entrada rodada, ja notablement saturada, representa una vulnerabilitat estructural que cal corregir amb visió d’Estat.
Per això, Andorra declara aquest objectiu com a prioritat immediata i d’urgència nacional, amb beneficis concrets i verificables per a la població:
1. Seguretat i resiliència nacional: capacitat de resposta davant emergències sanitàries, evacuacions mèdiques, catàstrofes naturals o contingències regionals, amb un sistema aeri propi i eficient.
2. Atracció de talent i economia d’alt valor: connectivitat directa i selectiva per atraure professionals i sectors estratègics (salut, tecnologia, educació, esport i congressos), elevant el nivell econòmic sense massificació.
3. Protecció del model país i del territori: una porta aèria prèmium i regulada redueix pressió sobre la mobilitat rodada, permet planificar el creixement i protegeix la qualitat de vida, la muntanya i l’equilibri social.
4. Reputació internacional i prestigi institucional: un sistema aeroportuari amb doble circuit i controls juxtaposats (pre-clearance) garanteix ordre, seguretat i legitimitat, reforçant la imatge d’Andorra com a país seriós, modern i respectat.
5. Retorn directe al ciutadà andorrà: la connectivitat aèria impulsa activitat econòmica sostenible que alimenta el Fons nacional de prosperitat, enfortint el dividend andorrà i assegurant que el progrés es tradueixi en habitatge, educació, salut i futur per als ciutadans del Principat.
Andorra 2050 no és un somni: és un full de ruta.
I la seva primera gran palanca estratègica és clara: la connexió amb el món per l’aire.
🇦🇩 El futur del Principat d’Andorra ve per l’aire –i comença ara.
–Un patriota.