Fitur, compromís per a un país turístic
Continuar apostant pel turisme és apostar pel futur d’Andorra
Andorra és, per definició i per convicció, un país turístic. Ho és per la seva geografia, per la seva història recent i, sobretot, perquè el turisme és, des de fa dècades, un dels nostres principals pilars econòmics i socials. Avui, tal com es va recordar en la darrera sessió del Consell General, un alt percentatge del nostre PIB depèn del turisme i del comerç de manera directa i/o indirecta. Aquesta dada, per si sola, ens obliga a una reflexió clara: cuidar, reforçar i projectar el nostre sector turístic no és una opció, és una responsabilitat de país.
Fa només uns dies hem tornat de la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que se celebra anualment a Madrid i que és una de les més importants del món. No es tracta només d’assistir a una fira, sinó de ser presents allà on es defineixen tendències, on es construeix el relat turístic global i on es prenen decisions que tenen un impacte real sobre el futur dels destins. Fitur és una cita ineludible per a Andorra Turisme, sí, però també per al conjunt del sector privat i per al Govern, perquè és un espai on Andorra demostra, any rere any, el seu posicionament i la seva ambició a escala internacional.
La participació d’enguany ha estat especialment significativa
Fitur ens ofereix una doble oportunitat estratègica que cal saber aprofitar. D’una banda, és una plataforma de primer nivell que permet concentrar en pocs dies reunions amb operadors, agències i prescriptors de mercats molt diversos, inclosos aquells més llunyans als quals ens seria molt difícil accedir d’una altra manera. Aquesta capacitat de generar contactes, obrir portes i consolidar relacions és clau si volem continuar diversificant mercats i avançant cap a un model turístic de més valor afegit.
Però l’esdeveniment també és un espai institucional i diplomàtic de primer ordre. Permet mantenir trobades amb responsables polítics d’altres països, compartir visions sobre regulació, sostenibilitat i governança turística, i reforçar la presència d’Andorra en els grans debats internacionals del sector. En un món cada vegada més complex, interconnectat i competitiu, aquestes relacions són fonamentals per defensar els interessos del país i per aprendre de les millors pràctiques.
La participació d’enguany ha estat especialment significativa, amb una presència rècord d’empreses del país, fregant la vintena. Aquest fet no és anecdòtic: demostra que el sector creu en la promoció internacional, que vol créixer i que entén que la competitivitat d’Andorra passa per ser visibles, actius i ambiciosos. Des del Govern, aquesta implicació del teixit empresarial no només es valora, sinó que es considera imprescindible per avançar plegats en una estratègia compartida.
A Madrid hem pogut explicar tota la riquesa de la nostra oferta: la neu, la natura, la cultura, els esdeveniments, el benestar, la gastronomia o les compres. I ho hem fet estrenant un nou estand completament redissenyat per alinear-se amb la nova campanya de promoció d’Andorra Turisme, Eleva la teva experiència. Un concepte que juga amb l’altitud del país i amb el nivell qualitatiu de la nostra oferta, apel·lant a les emocions i buscant arribar a un públic que cerca experiències úniques i diferenciades. En aquest marc, hem volgut posar un accent clar en l’aposta per una oferta prèmium, estructurada al voltant d’Andorra Selected, que reflecteix una voluntat política inequívoca: créixer millor, no només créixer més.
Com deia, però, aquest camí no es pot fer sense una estreta col·laboració amb el sector. La bona sintonia entre administració i empresariat és una mostra que compartim diagnòstic i objectius. El Govern té clar que potenciar el turisme vol dir escoltar i acompanyar, creant les condicions necessàries perquè el sector pugui innovar, professionalitzar-se i generar ocupació de qualitat i estable.
Per això, quan alguns plantegen reduir la inversió destinada a la promoció turística, el Govern manté precisament la visió oposada. Ho fem perquè el turisme és un puntal imprescindible del país i perquè renunciar a la promoció seria renunciar a oportunitats, a competitivitat i a futur. I aquesta convicció no és només nostra: el sector també ha sortit a defensar-ho públicament, demostrant que hi ha consens, corresponsabilitat i visió de país.
Continuar apostant pel turisme és apostar pel futur d’Andorra. Fitur és una eina, però el compromís és permanent. Un compromís polític ferm amb el principal motor del país i amb un model turístic que volem cada vegada més competitiu, sostenible i alineat amb els valors d’Andorra.