Andorra, país refugi
La seguretat jurídica no implica immobilisme, però sí claredat i predicibilitat
En un món cada cop més convuls, on les amenaces a la seguretat nacional estan a l’ordre del dia, la recerca de l’estabilitat i la seguretat han deixat de ser una aspiració abstracta per convertir-se en una necessitat real. Cada dia obrim els mitjans de comunicació i veiem conflictes armats, inestabilitat política, amenaces a la sobirania nacional, polarització social i fragilitat institucional. Gaza, Ucraïna, Groenlàndia, Veneçuela, Cuba, Iran, i molts més. Mig món està amenaçat de guerra, i els països d’arreu no paren d’incrementar la despesa en defensa. El lema mundial ja no es basa en la cooperació i la pau, sinó en el fet que si les amenaces es concreten, hem d’estar preparats. I pobre de tu que al teu país tinguis recursos naturals...
La seguretat passa a ser un dels grans factors d’atracció
En aquest context internacional, complex i inquietant, Andorra emergeix amb força com un paradís de pau i seguretat. El Principat ofereix una realitat poc habitual, almenys en el món que vivim actualment; oferim estabilitat política, convivència social, institucionals sòlides, baixa criminalitat i un elevat nivell de seguretat ciutadana. I no és només una percepció interna: rànquings internacionals situen el Principat com un dels països més segurs del món.
La seguretat com a valor
Si durant anys els principals avantatges d’Andorra eren la seva fiscalitat o l’alt nivell de vida, avui la seguretat passa a ser un dels grans factors d’atracció. La seguretat en les seves diverses dimensions: seguretat física, seguretat econòmica, seguretat institucional i seguretat jurídica, conformen un conjunt d’elements que condicionen, i molt, la qualitat de vida i la planificació futura de les persones.
La nostra dimensió reduïda, lluny de ser una limitació, esdevé un dels nostres grans avantatges. Tenim proximitat entre ciutadans i institucions, podem prendre decisions amb rapidesa i tenim major adaptació social i de governança que els països grans. A més, la nostra situació geogràfica, tradició de neutralitat i inexistència de tensions internes, ens reforcen la marca d’Andorra com a lloc refugi, com a país segur enmig d’un entorn internacional cada cop més inestable. Tots aquests factors converteixen el nostre país en un destí extremadament atractiu, no només per al turisme, sinó per a persones, famílies i empreses que busquen un lloc estable on establir-se i protegir el seu patrimoni.
Andorra com a lloc refugi: una oportunitat
En aquest context, Andorra té una oportunitat per posicionar-se com a lloc refugi a nivell internacional. És l’oportunitat de ser un país on la seguretat no és només una promesa, sinó una realitat contrastada, i on la pau és el nostre fonament. Andorra país de pau, com sol dir un amic meu.
Aquest posicionament no hauria de ser conjuntural, mentre duri el mandat de Trump –o de qui decideixi governar el món en cada moment–, sinó estratègic. En un escenari on la inestabilitat sembla haver esdevingut permanent, on els països més poderosos poden desobeir el dret internacional i abandonar les institucions internacionals sense sancions, els països capaços d’oferir estabilitat esdevindrem pols d’atracció natural. I Andorra compleix molts d’aquests requisits: solidesa institucional, seguretat nacional, estabilitat política, baixa fiscalitat, entorn econòmic favorable i alta qualitat de vida.
L’estabilitat jurídica: un factor clau i principal repte
El fet que Andorra sigui tan atractiva per als estrangers que volen establir-se al país, residir-hi i invertir-hi, té avantatges i inconvenients, oportunitats i reptes. Tenim la palanca d’un creixement econòmic sostingut. Obrint les portes, centenars i milers de persones i empreses apostaran pel Principal i el faran créixer econòmicament. I en l’altra banda de la balança, el manteniment de l’estabilitat social i el dimensionament dels preus de l’habitatge i de la vida en general. Un difícil equilibri que cal balancejar.
I en aquest punt, Andorra té un repte: la seguretat jurídica. En els darrers temps, els canvis introduïts en els requisits de residència i d’inversió han estat molts. S’han aprovat diverses lleis en un curt període de temps, que han canviat les regles del joc a moltes persones. Gent que estava tramitant permisos de residència, constituint societats i fent inversions al país, als quals se’ls han canviat les regles a mitja partida. I això ha generat desconcert i incertesa entre inversos estrangers i persones que valoraven establir-se al Principat.
Les modificacions normatives, especialment quan són tan freqüents i poc previsibles, poden erosionar la confiança del país a mitjà i llarg termini. La seguretat jurídica no implica immobilisme, però sí coherència, claredat i predicibilitat. Els inversos i futurs residents han de saber quines són les regles del joc, quins requisits han de complir, i tenir la certesa que això no variarà de forma sobtada o arbitrària.
A Andorra tenim un repte i alhora una oportunitat única. Ens podem convertir en un paradís de pau i seguretat. Un país on la seguretat física, institucional i jurídica van de bracet. On la confiança és el fil conductor de les polítiques públiques, i on aquells (siguin molts o pocs) que decideixin viure al país, ho puguin fer amb la certesa que Andorra seguirà sent un lloc estable, segur i fiable.
En un món colpit per la incertesa i la inseguretat, Andorra pot –i ha de– ser sinònim de refugi. No només per la nostra tranquil·litat actual, sinó per la nostra capacitat de garantir-la també en el futur.