Planificació financera: t’agrada conduir?
Tenim molts números de no cobrar una pensió suficient per tenir una jubilació digna
Tots els que llegim aquest article tenim molts números de no cobrar una pensió suficient per gaudir d’una jubilació digna. Una part molt important de la generació actual no podrà confiar únicament en el sistema públic de pensions per assegurar-se una jubilació econòmicament viable. Les dades demogràfiques i fiscals són clares i comunes a la majoria de països europeus: la població envelleix, neixen menys fills i l’esperança de vida continua augmentant. A tot això s’hi afegeixen dèficits estructurals persistents i la manca de reformes profundes capaces de garantir la sostenibilitat del sistema a mitjà i llarg termini.
Davant d’aquesta realitat, tenim dues opcions: resignar-nos i no fer res, o bé definir un rumb i buscar alternatives que ens permetin construir la nostra llibertat financera. Una de les més efectives és la planificació financera. Són dues paraules aparentment senzilles, però que no s’haurien d’entendre com una col·lecció de productes financers ni com un simple tràmit administratiu. La planificació financera és, en realitat, el viatge més llarg, complex i decisiu de la nostra vida econòmica, on tenir un rumb clar és tan important com avançar. Un camí que comença abans del que imaginem i que ens ha d’acompanyar durant dècades, evolucionant amb la nostra trajectòria professional, la família, les prioritats i les circumstàncies de cada etapa vital. Per això, deixa de ser una opció per convertir-se en una necessitat.
Des d’una perspectiva professional, una planificació financera rigorosa es construeix sobre tres pilars fonamentals: la definició clara d’objectius i horitzons temporals; la selecció d’instruments d’inversió adequats a cada etapa del cicle vital, atenent criteris de risc, rendibilitat i liquiditat; i un assessorament continu i independent, capaç d’acompanyar la persona en la presa de decisions i d’ajustar l’estratègia quan les circumstàncies personals o del mercat ho requereixin. La nostra vida financera és un viatge amb diferents etapes i, per arribar amb èxit a cadascuna d’elles, cal disposar d’un bon vehicle, unes bones rodes i un rumb ben definit. Però fins i tot amb tot això, hi ha un element imprescindible: tu, el pilot.
Destinació: la jubilació, la travessia més llarga i exigent
Entre tots els objectius financers, la jubilació destaca pel seu horitzó temporal extens i per la seva rellevància patrimonial. Precisament per això requereix una estratègia amb una presència significativa d’actius de creixement, principalment renda variable, que permetin generar la rendibilitat necessària al llarg de les dècades. Aquesta exposició comporta volatilitat, però la volatilitat no és sinònim de risc quan s’afronta amb diversificació i una visió de llarg termini.
En aquest trajecte, el factor temps és determinant. Començar a estalviar i invertir de manera sistemàtica des d’edats relativament primerenques –encara que sigui amb imports modestos– permet aprofitar plenament el potencial de l’interès compost. Sovint subestimat, és el principal motor de creació de patrimoni a llarg termini: els rendiments generen nous rendiments i acceleren el creixement amb el pas dels anys. Funciona com un turbo, el DRS de la Fórmula 1, que impulsa el cotxe amb més potència a mesura que avança. Però aquest mecanisme només funciona si s’inicia aviat i es manté el rumb amb determinació i convicció.
Cap estratègia, però, és efectiva sense disciplina inversora. Els mercats són cíclics per definició: correccions, episodis d’incertesa i volatilitat formen part natural del seu funcionament. En aquests moments, la diferència entre assolir els objectius o quedar-se a mig camí no rau tant en la qualitat dels actius com en la capacitat de mantenir el rumb malgrat el soroll i evitar decisions impulsives. Podem tenir el millor cotxe, les millors rodes i el mapa perfectament traçat, però si el pilot entra en pànic a la primera corba, tot es perd. En situacions d’incertesa, el que marca la diferència és la serenitat de qui subjecta el volant.
Al llarg de la vida també apareixeran objectius amb horitzons més curts –com l’educació dels fills, l’adquisició d’un habitatge o projectes personals– que requereixen estratègies específiques. En aquests casos, la preservació del capital adquireix més pes i cal prioritzar instruments amb menor volatilitat i major previsibilitat. Quan el temps és limitat, toca canviar les rodes per unes dissenyades per a l’asfalt. No es tracta de ser conservador per por, sinó per coherència amb l’horitzó temporal.
En definitiva, la planificació financera és una responsabilitat individual que exigeix visió, constància i rigor. No garanteix certeses absolutes, però incrementa de manera significativa la probabilitat d’assolir una autonomia econòmica futura. El viatge no és mai una línia recta: hi haurà pluja, boira i corbes perilloses. Els mercats corregiran, les carteres cauran temporalment i tu dubtaràs. És en aquests moments quan es posa a prova tot allò que s’ha construït. Si el vehicle és sòlid, les rodes són adequades, la destinació és clara i el rumb està ben marcat, només cal posar la marxa llarga i continuar conduint.
Des del sector financer tenim la responsabilitat d’acompanyar aquest procés amb transparència, professionalitat i un rumb clar de llarg termini. Perquè la planificació financera no és el resultat d’una decisió puntual, sinó la conseqüència d’un compromís sostingut en el temps.
Comença a construir la teva llibertat financera.
T’agrada conduir?