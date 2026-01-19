En record de Joan Quera Font
Ens ha deixat un gran professional, que va ajudar Andorra en moments crítics
Aquest passat cap de setmana ens ha deixat el Joan Quera Font a l’edat de 69 anys
El Joan va ser director general de Morabanc, i com a tal, alguns dels signants d’aquesta columna vam tenir el privilegi de coincidir amb ell i poder apreciar el seu criteri professional, el seu sentit de l’ètica, del rigor, la seva integritat, així com el seu sentit del deure i la responsabilitat.
Uns valors que va acreditar durant la seva trajectòria professional en el sector financer, i que, més enllà, quan ja havia deixat les funcions executives al grup bancari andorrà, van portar les autoritats andorranes competents a designar-lo com a un dels tres primers administradors de BPA arran de la seva intervenció el 2015.
Vam ser testimonis del seu sentit de l’andorranitat
Així, a més del seu sentit de l’ètica, del rigor, de la integritat, del deure i la responsabilitat que mencionàvem abans, vam ser testimonis del seu sentit de l’andorranitat, tot i no ser ciutadà andorrà, fet que encara l’honra més, quan va acceptar i va assumir aquesta difícil i complexa funció en un moment crític per al nostre país.
Per això, el Joan mereix el nostre reconeixement. El Joan va ser una figura clau en aquelles difícils setmanes que van succeir la publicació de la nota del FinCen designant BPA com a entitat sospitosa de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals. El Joan va realitzar una gran tasca, en condicions excepcionalment dures, fent front a la pressió durant l’exercici d’aquesta funció i, fins i tot, una vegada ja finalitzada, haver de defensar-se davant els tribunals andorrans d’injustes accions judicials. Val a dir que la Justícia andorrana va refrendar sempre la bondat de les decisions preses pel Joan durant aquella difícil època.
Ens ha deixat un gran professional del món financer, que va ajudar Andorra en moments crítics, i sobretot una gran persona. Volem transmetre a la seva família el nostre reconeixement i afecte en aquest dolorós moment. Rebeu un sentit record des d’Andorra. Descansi en pau.