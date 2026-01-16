En record al Michel Naudi Clop de Cal Marsal de Peretol de Soldeu
Diumenge al matí em vaig assabentar de la teva defunció. Vaig sentir una indignació i una profunda tristesa d’haver perdut una gran persona, amic de tothom i un bon andorrà.
Michel, vas néixer a França, perquè el teu pare, el Marsal de Peretol tenia un ramat i feia la transhumància a prop de Narbona i allí va conèixer la teva mare, la Rosa, filla de Bourg que havia emigrat amb els seus pares.
Es van casar, tu vas néixer i vas fer tota la teva escolaritat allí, perquè només veníeu a l’estiu. Aleshores Soldeu era un poblet d’alta muntanya amb poques cases i els nens jugaven al carrer sense perill.
Cap als anys 50 quan ja venien molts turistes francesos a l’estiu, els teus pares van decidir construir un hotelet en un terreny del Peretol donat al teu pare. Després de l’hotel Bonell i una fonda a Cal Calvó, va ser el següent hotel a Soldeu.
De seguit va tenir molt èxit, la Rosa era molt treballadora.
Quan van obrir les pistes de neu van engrandir el negoci, construint el nou hotel Naudi al davant, en una propietat que havia estat de Cal Maistre. Vau tractar sempre els empleats amb respecte. El cuiner Robert hi va treballar més de 40 anys.
Quan els teus pares es van fer grans, tu vas agafar el relleu amb la teva esposa, la Ramoneta, també molt treballadora. Ara el teu fill Marc, tercera generació, continua portant l’hotel.
També volia afegir que vas fer política: 4 anys al Consell General, 2 de cònsol menor i 4 anys més de conseller de comú. El teu pare també havia sigut conseller de la Vall amb el meu pare del 1972 al 1976, que descansin en pau.
La vostra casa, Cal Marsal, és nova, té 4 generacions, però sempre heu engrandit el patrimoni.
Michel, et trobarem a faltar. Cada matí baixaves al petit mercat a fer un cafè.
Eres un bon home, un home bo!
Descansa en pau i, com deien abans, “al cel ens puguem veure”.