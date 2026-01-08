Guillem Garcia Badia

Guillem Garcia Badia

Pantalles amb criteri: calma, límits i sentit comú

Moltes famílies, després de Nadal, noten que les pantalles han guanyat espai

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Després de les vacances de Nadal, moltes famílies noten que les pantalles han anat guanyant espai. Més hores lliures, jocs nous i ritmes desordenats fan que costi tornar a una convivència pausada. No cal fer-ne un drama. El gener és un bon moment per posar ordre, recuperar calma i decidir com volem que funcionin les pantalles al nostre entorn.

A casa hi ha moments que val la pena preservar. A taula i a l’última hora del vespre, les pantalles no hi tenen lloc. A taula ens mirem, expliquem el dia i compartim estones sense distraccions. A l’hora de dormir el cos necessita abaixar el ritme: dutxa, conte i llum suau. Si els adults també deixem el mòbil fora de la vista, el missatge és més fort que qualsevol norma. Amb poques idees clares i moments ben cuidats, la convivència millora.

El funcionament de les pantalles ha de ser senzill i previsible: on “viuen” els dispositius, quan s’encenen i quan es tanquen. A partir d’aquí, les normes han de ser molt clares: decidim quins dies, en quins moments, durant quant de temps i amb quins continguts. Establim les conseqüències d’un ús massa llarg o inadequat. Quan això està acordat, tot flueix més.

Quan hi ha una emoció intensa, la pantalla no és la solució. És cert que pot distreure de manera immediata, però no ajuda a regular ni resol cap situació, perquè només n’amaga la causa durant una estona. Si un infant està enfadat, primer en parlem: “Entenc que t’hagi fet ràbia”. Tant si està enfadat com si està avorrit, fem una pausa curta i oferim una alternativa real: un joc ràpid, respirar uns segons i moure una mica el cos, parar taula o començar el conte. L’avorriment també educa. Quan no omplim cada buit amb una pantalla, apareixen idees i jocs que no sortirien d’una altra manera. La regulació emocional es construeix amb presència adulta i amb límits; és un procés lent, però funciona.

Per tancar pantalles sense discussions, anticipem la informació. “D’aquí a dos minuts tanquem”. Una frase breu, una mirada als ulls i un to serè. Quan arriba el moment, tanquem: “Ara sí, tanquem”. Va bé fer-ho sempre igual: fem pausa, diem “ara tanquem”, guardem la pantalla i passem al que toca. Un temporitzador pot ajudar a fer visible quan s’ha d’acabar. I, després de tancar, oferim dues opcions dins del límit: “Tries conte o joc curt?”. Si costa de complir, apliquem el que havíem acordat: demà començarem més tard o amb menys minuts. Sense sermons. Dir poc i fer molt educa més que repetir deu vegades.

El primer mòbil és un altre gran tema. La pressió social és forta: “Tots els meus amics en tenen”. Però un mòbil demana maduresa per gestionar contingut, horaris i límits. No cal córrer. Com més tard arribi, millor. Quan la comunicació és necessària, hi ha un pas intermedi senzill: un telèfon bàsic que permeti trucar i enviar missatges, sense xarxes ni aplicacions. Quan arriba el primer mòbil, el primer pas és posar-hi normes simples: on dormirà, quins moments seran sense pantalles, què s’hi podrà fer. I sempre amb continguts adequats a l’edat de cada infant. Després podem limitar-ne el temps i les funcions des del dispositiu de l’adult. Això permet que ells aprenguin a regular-se dins d’un marc segur. Si tenen vint minuts al dia, són ells qui aprenen a gestionar què volen fer en aquest temps. És una eina que requereix aprenentatge i límits perquè no es converteixi en un problema. El mòbil no educa sol; cal ensenyar a fer-lo servir amb criteri.

Els infants aprenen pel que veuen. Si demanem que no hi hagi pantalles a taula i nosaltres revisem missatges, el marc es trenca. Si volem nits tranquil·les i portem el mòbil a l’habitació, el missatge perd força. El modelatge és diari i concret: guardar el telèfon quan ens parlen, deixar-lo fora de l’habitació al vespre i reservar moments sense pantalles igual que els demanem a ells. Quan els adults anem a l’una, tot és més fàcil.

Gener pot ser un bon punt de partida. Decidim on “viuran” les pantalles, quan les encendrem i quan les tancarem. Acompanyem emocions sense buscar distraccions i donem espai a l’avorriment perquè hi neixin idees. Tancar dispositius amb constància i presentar el primer mòbil amb calma i normes clares és educar per al present i per al futur. L’objectiu no és evitar les pantalles, és ensenyar-los a conviure-hi amb criteri. I fer-ho amb calma, constància i sentit comú.

tracking