Nadal bíblic a Meritxell
Pelegrins sentim l’abraçada espiritual i reconfortant de la Mare de Déu
Meritxell ens acollia dimarts passat amb besllum de neu a fora i la claror sempre amiga del seu interior. Hi anem a les vigílies de Nadal, perquè ha nevat i perquè la visita al Santuari de Meritxell sempre és obligada, per grat, de fer quan s’escau de poder-hi acompanyar algú de fora que hi anirà per primera vegada. Entrem a la basílica i veiem el Pep Visa parlant amb una família de Pamplona -ens ho dirà després- mirant el cambril de la Mare de Déu. Discretament ens afegim a les explicacions disteses i, em diu el Josep, l’amic que acompanyo, “molt encertades i amb bones observacions” del Pep. Al cap d’una estona, encamina la família pamplonesa a l’exposició de les Bíblies i ens atén amb cordialitat i generosa dissertació, tant pel que fa a la història del Santuari, com a la simbologia que hi va reflectir l’arquitecte Bofill i, és clar, ens parla amb afecte de la veneració de la Mare de Déu de Meritxell. Asseguts amb el meu amic Josep a un dels bancs del lateral, amb “el gran retaule de vidre” que dona al claustre nord emmarcant el vell santuari i el fons de muntanya, noto aquella pau serena de Meritxell de la qual ens parla sovint mossèn Ramon, tant en els seus sermons com escrivint, des de fa moltes dècades, a la premsa. Pelegrins de Meritxell, doncs, sentim l’abraçada espiritual i reconfortant de la Mare de Déu.
Després de l’agradable estona escoltant el Pep Visa, anem a visitar l’espai on hi ha la gran col·lecció de Bíblies del Món. Hi trobem encara la família de Pamplona, que només veure’ns ens diu: “Estamos muy emocionados, esta colección es una joya para Andorra, emana cultura, te envuelve, es casi como escuchar los salmos. ¿Sabéis si hay editado algún catálogo que podamos adquirir?” “Pues aún no”, contesto sortint-me de dins i amb tota espontaneïtat, “pero seguro que en su próxima visita a Meritxell, podrán tener en sus manos una publicación referente a la colección que con tanto esmero e ilusión la familia Roquet-Portella recopiló durante veinte años”. “Exacto, un proyecto personal puesto a disposición de forma generosa. Tenemos una hija viviendo en Madrid y ella nos habló de la colección, que tuvo la oportunidad de visitar allí en Madrid en verano, sería de 2019, en CaixaForum”. La conversa continua encara aturant-nos ara i adés davant les vitrines amb les Bíblies del Món, en nombre de 1.600, en 1.900 llengües i editades en 178 països (només de l’Índia, a Meritxell n’hi ha en 143 llengües). En la relació en forma de llistat de totes i cadascuna d’elles, anem a buscar la primera que el Pere Roquet i la seva esposa, Lluïsa Portella, van començar a aplegar, en un viatge a Kenya; una bíblia escrita en turkana que els oferí el missioner combonià Franco Moretti, de Lokori. Era l’any 1995 i en aquell moment, allà a Àfrica, va començar la singladura de reunir bíblies escrites en diferents llengües, fins a arribar a bastir aquesta ingent col·lecció, cedida per la família Roquet-Portella a l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra i dipositada a Meritxell per a gaudi de tothom. “I mira si fa impacte -ens diu el Pep Visa abans de marxar- que hi ha gent que han visitat les Bíblies i quan tornen a venir a Meritxell, ens en porten dels seus llocs”. Recordo ara unes paraules de mossèn Ramon, parlant precisament un dia de les Bíblies de Meritxell: “El Verb es feu home. Les Bíblies de Meritxell són com una medalla, amb dues parts inseparables: la Mare de Déu i la Paraula de Déu”.
Sortim de la basílica de Meritxell i anem a veure el santuari vell. “En això de les Bíblies -em diu l’amic Josep- “els de Pamplona tenen raó. Un llibre amb les explicacions del periple de recol·lecció i també poder-ne veure planes en diferents llengües, que és un valor cultural que pot donar molt de si”. I té tota la raó, perquè exposades als prestatges, ens quedem amb les ganes d’obrir aquesta o aquella bíblia, trobar-hi les grafies singulars i les particularitats lingüístiques, admirar-ne les il·lustracions de les que en porten. Estaria molt bé acordar, amb el beneplàcit de l’Arxiprestat de les Valls i del Pere Roquet i la Lluïsa Portella, donar impuls a “les Bíblies del Món” per tal de fer en la visita a Meritxell un pelegrinatge encara més complet d’espiritualitat i de cultura, de fe i de valors cristians. No en va les arrels cristianes andorranes i europees emanen dels textos bíblics i són, diàriament, llegits i escoltats, formant part de la litúrgia i llegits i escoltats de manera personal, en la quietud casolana o en les celebracions col·lectives. “Encara més -va reblar el Josep-. Per tal de poder mirar ni que només fos la portada i unes quantes pàgines interiors, de text i d’il·lustracions les que en tenen, una pantalla tàctil, interactiva, on disposades per països poguessis anar entrant a totes i cadascuna de les Bíblies. Seria un goig encara més viu i preuat.”
Amb el goig, doncs, del confort d’esperit i delectança de cultura, vivíem dimarts passat el pelegrinatge a Meritxell, un pelegrinatge de claror, un pelegrinatge nadalenc bíblic i corprenedor per a qui hi arriba per primer cop i per als qui hi tornen sovint, sigui en persona o de lluny, amb el pensament. Bon Nadal!