El pacte prematrimonial
S’associa erròniament a la desconfiança o a una visió pessimista del matrimoni
Avui en dia, parlar de pactes prematrimonials segueix generant certs recels. Moltes vegades s’associen erròniament a la desconfiança o a una visió pessimista del matrimoni. Els futurs cònjuges es pregunten: si estem bé, per què hem d’elaborar un pacte prematrimonial que reguli les conseqüències d’un futur divorci o separació?
No obstant això, la realitat jurídica i pràctica és força diferent: el pacte prematrimonial és una eina útil que aporta seguretat, tranquil·litat i predicibilitat als cònjuges, tant en el present com de cara al futur. I, a Andorra, el pacte prematrimonial és un instrument perfectament vàlid i recomanable, especialment en un context social i econòmic en què, lamentablement, cada cop són més freqüents els casos de ruptura de les relacions.
Què és el pacte prematrimonial?
És un document jurídic que els futurs cònjuges formalitzen abans de contreure matrimoni, amb la finalitat de preveure certs aspectes personals i patrimonials de la seva relació matrimonial, així com les conseqüències d’un trencament d’aquesta. Es tracta, per tant, d’un exercici de previsió i responsabilitat, en el qual les parts acorden com volen organitzar determinades qüestions de la seva vida en comú i de l’eventual divorci o separació.
És l’equivalent del pacte de socis de les relacions conjugals: un document absolutament personal i flexible, en què les parts poden regular tot allò que considerin oportú. Quin règim econòmic tindrà el nostre matrimoni? Com compartirem les despeses? Farem inversions conjuntes, o cadascú les seves? Què passarà amb la casa en cas de divorci? Es tindrà dret a compensacions econòmiques?
Lluny de ser un document fred o massa estricte, el pacte prematrimonial permet obrir un diàleg sincer entre els futurs esposos, posar sobre la taula preocupacions, objectius i expectatives, i deixar per escrit els acords assolits.
Per què és important?
Com tot contracte, és especialment important tenir-lo quan les coses van malament. Però llavors ja és massa tard. Què hauria succeït si haguéssim previst les conseqüències patrimonials i personals d’un possible divorci o separació?
El seu principal avantatge és que aporta seguretat jurídica. En un moment en què la relació és bona i hi ha entesa entre els amants, aquests poden regular amb serenitat qüestions que, en un escenari de crisi o ruptura, poden generar conflictes importants.
A la pràctica, molts dels litigis familiars es deuen a una falta de previsió. Per solucionar-ho, el pacte prematrimonial permet evitar discussions, interpretacions i procediments judicials llargs i costosos, tant en termes econòmics com emocionals.
Ajudats d’un assessor legal, els cònjuges obren un diàleg sincer i regulen en contracte tot allò que els inquieta, tant del present com del futur. I després plasmen els acords en un contracte vinculant.
Què es pot regular en un pacte prematrimonial?
Una de les grans virtuts d’aquesta eina és la seva flexibilitat: es pot regular pràcticament qualsevol aspecte que els cònjuges considerin oportú, sempre dins dels límits legals. Entre d’altres, poden preveure:
–Règim econòmic matrimonial: poden determinar quin serà el règim econòmic que s’apliqui al matrimoni. Per exemple, acordar que es regiran pel règim de separació de béns i que cadascun d’ells mantindrà la titularitat i gestió dels seus propis béns presents i futurs.
–Administració i disposició dels béns: preveure normes sobre com administrar i disposar determinats béns com, per exemple, l’habitatge habitual o d’altres béns de més valor o d’origen familiar.
–Conseqüències d’un divorci o separació: definir clarament quines són les conseqüències d’una ruptura, què fer amb l’habitatge comú, com determinar la custòdia dels fills, entre d’altres.
–Contribució a les despeses familiars: els cònjuges poden pactar com decideixen contribuir a les despeses comunes. Per exemple, establir percentatges diferenciats si un dels cònjuges té uns ingressos superiors a l’altre, o quines aportacions fer als comptes comuns.
–Successions i donacions: es poden preveure clàusules relatives a donacions entre els cònjuges, com regular la successió (per exemple, prioritàriament a favor dels fills) o d’altres compromisos vinculats a projectes o negocis comuns.
En definitiva, el pacte prematrimonial no ha de ser un signe de desconfiança, sinó de responsabilitat i de maduresa entre els cònjuges. Ajudats per un professional del Dret, els amants tenen l’oportunitat de regular aspectes molt importants de la seva relació actual i futura, alhora que eviten litigis i maldecaps. És una eina útil, moderna i cada cop més necessària perquè els cònjuges construeixin el seu projecte de vida amb tranquil·litat i seguretat jurídica.
A Andorra, on el dret de família ofereix un marc legal flexible i adaptat a la realitat de la parella, el pacte prematrimonial és un instrument clau per prevenir conflictes futurs, protegir els interessos de cadascuna de les parts i reforçar la confiança mútua. Es determinen les bases de la relació, les regles del joc. A partir d’aquí, tothom sap què pot fer i què no. I, sobretot, les conseqüències de fer-ho, per interès propi, de la parella i dels fills.