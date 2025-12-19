Andorra Endavant rebutja el joc de les cadires polítiques
No participarem en aquest mercadeig polític patètic en què alguns han convertit la política andorrana. Un mercat indecent en què massa polítics pensen primer en la seva cadira, en els seus interessos personals i en la seva trajectòria, i només després, si queda temps, en el país.
A Andorra Endavant no hi som per negociar cadires ni per jugar a estratègies de venedors de fum.
Per a nosaltres no s’hi val regatejar principis, ni adaptar el discurs segons convingui, ni renunciar a les conviccions per entrar en un pacte. El que compta no és ocupar una cadira política. El que compta és el futur d’Andorra i el model de país que volem construir.
I avui aquest futur està seriosament compromès. El país s’està caient a trossos. Un país que ja no garanteix qualitat de vida als treballadors, als jubilats ni als joves. Un país que posa traves constants als emprenedors i que obliga els empresaris a perdre temps en paperassa en lloc de dedicar-se a crear activitat i ocupació. Un país que havia estat un paradís per viure i que avui, per a molts, s’ha convertit en un lloc complicat o directament impossible, fins al punt que cada vegada més persones marxen d’Andorra.
Davant d’aquesta realitat, parlar de pactes, blocs i investidures sona a broma de mal gust. A Andorra Endavant ho diem clar i sense ambigüitats: no anirem amb ningú. Ni amb DA, ni amb Ciutadans Compromesos, ni amb Acció, ni amb Liberals, ni amb Virtus ni amb Claror. Tampoc amb Concòrdia ni amb el Partit Socialdemòcrata. No per orgull, sinó per coherència. Tenim un rumb clar i no el negociarem. El nostre programa electoral és el contracte que tenim amb la ciutadania.
El nostre objectiu és aixecar el país i retornar qualitat de vida a la gent. Habitatge digne, amb un pla complet que ja vam presentar i que executarem quan governarem. Facilitar la vida dels empresaris, reduint burocràcia i traves inútils. Recuperar el poder adquisitiu de la classe mitjana amb l’exempció d’IRPF fins als 40.000 euros. Donar suport a les famílies modestes impulsant convenis amb supermercats, a canvi d’incentius fiscals, per crear lineals solidaris a preu de cost amb productes propers a la data de caducitat.
També pensem en el futur dels joves. Per això vam impulsar l’educació financera a les escoles, aprovada per majoria, sense el suport del PS.
Fets, no promeses.
Fets, no discursos buits.
Fets, no paraules boniques.
Tenim línies vermelles clares. No a l’acord d’associació amb la Unió Europea. Som els únics del Consell General que vam encarregar un informe rigorós a un gabinet de prestigi internacional, Gide, i sabem exactament què implica. Defensem la neutralitat internacional d’Andorra. Ens vam oposar a la Llei òmnibus perquè vulnerava la propietat privada, una llei intervencionista votada per majoria amb el suport de DA, CC, Liberals i Acció, i rebutjada pel PS i Concòrdia perquè, segons ells, no era prou intervencionista. Això ho diu tot.
Andorra Endavant no participarà en les cadires musicals de la política ni caurà en la trampa dels cants de sirenes.
Ha vingut a defensar un model de país.
Amb coherència. Amb valentia.