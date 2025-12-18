Les API bancàries: què ofereixen i com integrar-les al teu negoci
La digitalització i l’automatització han passat a ser requisits inqüestionables
Els darrers anys les empreses han estat immerses en una gran transformació en què la digitalització i l’automatització han passat a ser requisits inqüestionables per poder competir en un mercat global.
Una de les eines clau de transformació digital de les empreses han estat les API. Una API (Application Programming Interface) és un pont de comunicació que permet que dos sistemes diferents parlin entre si, intercanviïn informació i executin operacions de manera segura. En el cas de les API bancàries, el pont de comunicació s’estableix entre els sistemes bancaris i les aplicacions de l’empresa, com poden ser un ERP o un programa de comptabilitat, facilitant la consulta de saldos i moviments, la realització d’operacions o el coneixement del seu estat a l’instant, i tot això sense haver d’iniciar sessions manualment ni descarregar extractes.
Amb les API bancàries la conciliació de comptes i l’actualització en temps real de saldos es resol amb immediatesa, ja que estan pensades per guanyar eficiència operativa reduint les tasques manuals o repetitives i els errors humans, i facilitant que les empreses puguin dedicar més temps al creixement del seu negoci.
Les API bancàries estan dissenyades per integrar-se d’una manera senzilla i sense friccions amb els sistemes empresarials. Això permet que empreses de qualsevol dimensió puguin beneficiar-se’n; aquelles més digitalitzades seran les que percebran ràpidament el benefici de l’automatització, la reducció de tasques repetitives i la millora del control financer; en el cas de les grans empreses, amb un gran volum d’operacions i processos i una major necessitat de precisió, les API seran indispensables, i inclús aquelles empreses tradicionals en procés de digitalització poden beneficiar-se amb una integració progressiva.
A l’hora d’implementar a l’empresa aquestes solucions, en primer lloc cal identificar aquells processos que poden ser automatitzats i les tasques repetitives en què hi pot haver risc d’error, i triar el tipus d’API que s’adeqüi a cada necessitat. La integració habitualment es realitza des del programari de l’empresa i cada API, a més de comptar amb sistemes de seguretat reforçada que garanteixen un accés controlat en tot moment, està documentada i dissenyada mitjançant estàndards comuns.
La integració de les API bancàries no és passatgera; és una eina fiable i transformadora que està canviant la manera com les empreses gestionen la seva relació amb el banc i l’eficiència dels seus processos interns. Si prenem com a exemple el cas d’una empresa que dediqui diàriament 40 minuts a descarregar i conciliar moviments, amb una API pot automatitzar aquest procés completament i, en un any, l’estalvi pot ser de centenars d’hores de feina, que es poden dedicar a tasques de més valor afegit.
El temps és un recurs escàs a les empreses i, en definitiva, les API bancàries fan que la gestió financera sigui molt més simple i més eficient, i que millori la productivitat de qui s’encarregui de conciliar i administrar els comptes en el dia a dia.
Actualment, Creand Crèdit Andorrà posa a disposició dels seus clients empresa un catàleg de solucions API orientades a facilitar i optimitzar les operacions amb una senzilla connexió i sense necessitat de realitzar grans inversions tecnològiques: API Transaccions extreu els moviments a partir d’un rang de dates i d’una relació de comptes, API Posicions permet obtenir el detall de posicions dels comptes a partir d’una data indicada, i API Documents recupera documents i comprovants relacionats amb les operacions d’una relació de comptes.
A Creand veiem un ampli ventall de possibilitats en la integració de les API existents i les que estan en camí per facilitar la presa de decisions i la gestió de les finances en un entorn digital cada cop més exigent.