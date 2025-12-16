Governar amb dades és governar amb justícia social
Andorra, actualment, afronta reptes que no admeten solucions improvisades: l’accés a l’habitatge, les desigualtats creixents, la pressió migratòria o la necessitat de garantir serveis públics de qualitat. Davant d’aquesta realitat, la diferència entre una política conservadora i una política socialdemòcrata és clara: uns governen amb intuïcions i interessos; nosaltres defensem governar amb dades i amb justícia social.
Per al Partit Socialdemòcrata, les dades no són una eina tècnica neutral. Són una condició imprescindible per garantir igualtat d’oportunitats, cohesió social i drets efectius. Sense informació rigorosa i actualitzada, les polítiques públiques no corregeixen desigualtats, les consoliden. I això és especialment greu en un país petit, on els errors polítics es tradueixen ràpidament en precarietat per a moltes famílies.
Les dades són una condició imprescindible per garantir igualtat
El Pla d’Estadística 2026-2029 és molt més que un document administratiu. És una infraestructura democràtica essencial que determina com es prenen les decisions públiques. Tanmateix, la proposta inicial del Govern contenia una mancança important: dades rellevants arribaven tard, quan ja no servien per anticipar ni protegir. Governar amb xifres desfasades és reaccionar, no transformar.
Des del PS vam assumir la responsabilitat de millorar aquest pla amb esmenes concretes i útils. No per fer soroll, sinó per fer avançar el país. Gràcies a aquestes aportacions, Andorra disposarà de dades trimestrals de població i llars, imprescindibles per planificar habitatge i serveis socials; de dades mensuals sobre autoritzacions de residència i treball, clau per ordenar el mercat laboral; de dades penitenciàries més freqüents, necessàries per a polítiques de reinserció; i d’indicadors trimestrals del mercat de lloguer, una eina fonamental per entendre un mercat altament tensionat.
Aquest darrer avenç és especialment rellevant. No es pot afrontar la principal crisi social del país amb dades anuals. Sense informació actualitzada no hi ha regulació efectiva, i sense regulació el mercat expulsa, exclou i empobreix. Les dades són la base per intervenir, protegir les famílies i garantir el dret a un habitatge digne.
El PS ha demostrat que una altra manera de fer política és possible: rigorosa, responsable i orientada al bé comú. Governar amb dades no és tecnocràcia, és justícia social. És posar les institucions al servei de la majoria social. Un país que mesura la realitat pot transformar-la. I això és exactament el que defensem com a projecte de país. Aquest compromís amb les dades també és un compromís amb la transparència, amb la rendició de comptes i amb una democràcia més madura. Saber què passa, explicar-ho i actuar en conseqüència és l’única manera de recuperar la confiança ciutadana i construir polítiques públiques que no deixin ningú enrere. És així com entenem el progrés: amb informació, amb responsabilitat i amb voluntat de corregir les desigualtats existents. Amb rigor i valentia. Avui.