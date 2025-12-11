Una Andorra compromesa amb les muntanyes
Avui, 11 de desembre, celebrem el Dia internacional de les muntanyes
L’alta muntanya determina una part essencial de la identitat dels andorrans, del model econòmic del país i del posicionament internacional del nostre Estat. En l’àmbit intern, el país ha desenvolupat estratègies que busquen equilibrar el creixement econòmic amb la conservació del medi natural i la preservació de les pràctiques agrícoles i ramaderes. En un context global en què els ecosistemes de muntanya es veuen particularment afectats per la crisi climàtica, el Principat ha intensificat en els darrers anys la seva participació en iniciatives multilaterals orientades a la protecció, la resiliència i el desenvolupament sostenible de les regions de muntanya.
Les muntanyes cobreixen aproximadament un 27% de la superfície terrestre i proveeixen recursos vitals com aigua dolça, biodiversitat. També són font de serveis ecosistèmics i es caracteritzen per la riquesa del seu patrimoni cultural. Malgrat això, les comunitats que poblen les muntanyes d’arreu del món sovint afronten més vulnerabilitats que les d’altres territoris: escassetat de sòl cultivable, riscos naturals, despoblament, dificultats d’accessibilitat; aspectes tots ells que es veuen agreujats cada vegada més pel canvi climàtic. En aquest context, Andorra s’ha convertit en una veu activa que actua perquè aquests reptes siguin reconeguts a escala internacional i abordats des d’una perspectiva de cooperació global.
Participació activa en l’Aliança per a les Muntanyes (Mountain Partnership)
Una de les principals plataformes multilaterals en què Andorra s’ha involucrat activament és el Mountain Partnership, l’aliança de les Nacions Unides creada el 2002 amb l’objectiu de promoure el desenvolupament sostenible en zones de muntanya. Aquesta iniciativa reuneix governs, organitzacions intergovernamentals, societat civil i entitats acadèmiques que treballen conjuntament per millorar la qualitat de vida de les comunitats de muntanya i preservar els ecosistemes que les sustenten.
La presència del Principat en aquesta plataforma a través de l’ambaixadora per a la cooperació transfronterera, i el suport que hi dona el Govern, en particular a través d’un agent diplomàtic en comissió de serveis a la seu, a Roma, li han permès reforçar la seva projecció internacional com a país compromès amb el multilateralisme mediambiental i amb la defensa dels interessos de les comunitats de muntanya.
La 7a Reunió global del Mountain Partnership a Andorra
Un moment clau d’aquesta trajectòria és l’organització, al Principat d’Andorra, de la 7a Reunió global del Mountain Partnership del 26 al 28 de març del 2026. Aquesta trobada, d’envergadura internacional, reunirà representants governamentals, experts, ONG, institucions científiques i actors econòmics de nombrosos països que comparteixen la voluntat d’impulsar polítiques coordinades per a la sostenibilitat de les muntanyes.
La celebració de la 7a Reunió global a Andorra no tan sols demostra el lideratge del país en aquesta matèria, sinó que també contribueix a situar-lo com a punt de trobada i de reflexió internacional.
A més, la reunió permetrà posar en valor els esforços d’Andorra en matèria de sostenibilitat, incloent-hi la seva estratègia de neutralitat de carboni, els projectes de protecció d’espais naturals, la gestió sostenible de l’energia i les polítiques per a un model turístic més responsable i diversificat.
Un compromís transversal
Un altre element rellevant del compromís d’Andorra és el copatrocini de la Resolució 80 sobre el desenvolupament sostenible de les muntanyes a l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquesta resolució, que segueix la línia de les polítiques de sostenibilitat de l’ONU, dona continuïtat a les fites de l’Agenda 2030 i posa l’accent en la necessitat de reforçar la cooperació internacional i les polítiques integrades per garantir la preservació dels ecosistemes de muntanya i millorar les condicions de vida de les poblacions que en depenen.
El copatrocini d’Andorra reflecteix el nostre compromís polític i diplomàtic amb aquesta causa, i contribueix a consolidar un marc internacional que reconegui el valor estratègic de les muntanyes. A través del seu suport, el Principat, que és un membre actiu del Grup dels amics de les muntanyes a les Nacions Unides, referma el paper essencial de les zones d’altitud com a fonts d’aigua, reguladors climàtics, reservoris de biodiversitat i espais de patrimoni cultural, així com la importància d’abordar els impactes del canvi climàtic i de promoure un desenvolupament socioeconòmic equitatiu.
Una visió de futur
En un moment en què els desafiaments ambientals requereixen respostes globals i coordinades, Andorra continua treballant per consolidar-se com un referent en la defensa de les muntanyes. El seu lideratge és un exemple concret de com un país de petita dimensió pot tenir un impacte significatiu en l’agenda internacional.
Amb una visió que combina acció local i diplomàcia ambiental, Andorra aposta per un futur en què les muntanyes siguin valorades, protegides i gestionades de manera responsable, tant pels seus habitants com per la comunitat internacional. Aquesta vocació de sostenibilitat, situa el Principat en una posició privilegiada per continuar contribuint activament a la preservació d’aquests ecosistemes essencials per al planeta.