Els suports tècnics: productes que transformen vides
Són solucions tecnològiques que influeixen directament en les persones
Quan parlem de suports tècnics, és habitual imaginar-nos aparells o eines que simplement faciliten el dia a dia. Però, en realitat, ens referim a solucions tecnològiques que influeixen directament en la manera com les persones poden moure’s, comunicar-se o participar en la comunitat. Aquests recursos representen un element essencial per garantir l’autonomia, la seguretat i la participació en la vida quotidiana. Segons l’Organització Mundial de la Salut, els productes de suport inclouen qualsevol dispositiu, equip o software dissenyat per compensar limitacions, facilitar activitats o prevenir la dependència. Aquesta definició, aparentment formal, posa en relleu un aspecte central: els suports tècnics no són accessoris, sinó factors que condicionen i milloren la qualitat de vida de les persones que els utilitzen.
A la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, aquests suports són una peça clau en la nostra tasca diària amb les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament. L’oferta és àmplia i diversa, i abraça des de la mobilitat fins al posicionament, passant per la comunicació o l’organització del dia a dia.
En l’àmbit de la mobilitat, trobem cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors adaptats o grues de transferència, concebudes per garantir moviments segurs i reduir el risc de lesions tant per a l’usuari com per al professional. També hi ha suports vinculats a les activitats bàsiques de la vida diària, com les cadires de dutxa adaptades o dutxes hidràuliques que aporten estabilitat i confort. En paral·lel, dispositius per al posicionament i el benestar, com els bipedestadors, els llits articulats mecànics o els llits cota zero, milloren la postura i faciliten la cura.
Un dels camps amb més impacte dels suports tècnics és el de la comunicació. Els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC) ofereixen altres vies d’expressió a persones que tenen dificultats en el llenguatge oral. Poden ser sense ajuda –gestos, llengua de signes– o amb ajuda, com ara plafons de pictogrames, llibretes visuals, aplicacions en tauletes o dispositius generadors de veu. A la fundació, utilitzem aquests suports per reforçar la participació, reduir l’aïllament i potenciar la socialització en tots els entorns, des dels serveis educatius, sociolaborals o d’atenció a l’adult i l’envelliment, fins als serveis residencials i programes de vida independent.
L’organització del temps i de l’espai també és clau per reduir l’ansietat i anticipar les activitats del dia. La metodologia Teacch proporciona eines concretes per fomentar la independència en el desenvolupament de tasques i per estructurar rutines mitjançant horaris visuals o llistes de verificació. Per a moltes persones, aquesta estructura converteix les tasques diàries en processos entenedors i assumibles.
L’alimentació és un altre camp en què les adaptacions tenen un impacte directe en l’autonomia de les persones que atenem. Coberts amb mànecs engruixits, gots amb nanses o vores elevades per a plats, permeten a moltes persones menjar de forma independent, reduint la fatiga i millorant l’eficiència del moviment. Aquests suports són habituals en entorns com el servei de centre de dia, Tria, o a la residència Albó, on l’objectiu és que cada persona pugui gaudir del màxim grau d’autonomia possible.
Un avenç que ha revolucionat la creació de suports és la impressió 3D. Aquesta tecnologia permet dissenyar i fabricar adaptacions personalitzades, ajustades a la morfologia, força i necessitats de cada persona. A la fundació disposem de dues impressores, amb les quals hem desenvolupat mànecs engruixits per a coberts, gots amb dobles nansa, alces i vores elevades per a plats, entre moltes altres solucions. La impressió 3D no tan sols redueix costos i temps d’espera, sinó que ens permet personalitzar productes perquè siguin el màxim d’eficients i eficaços per a les persones. És una eina que impulsa la creativitat dels equips professionals i converteix les idees en respostes tangibles.
Els beneficis d’aquest conjunt de suports són evidents: augment de la independència, millora de la salut postural, reducció de riscos i ampliació de les oportunitats de participació. Quan una persona pot comunicar-se amb una tauleta, realitzar una activitat manual gràcies a un adaptador o moure’s amb seguretat, guanya molt més que funcionalitat. Guanya autoestima, benestar i la sensació de poder formar part del seu entorn en condicions d’equitat.
Els suports tècnics no són simples eines, són instruments que garanteixen drets. Continuar invertint en tecnologia, formació i innovació és imprescindible per construir una societat que entengui l’accessibilitat com un valor col·lectiu. A la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, aquest compromís és ferm: treballem per eliminar barreres i assegurar que cada persona tingui els recursos necessaris per viure amb autonomia, dignitat i plena participació. Les barreres no desapareixen soles, però podem transformar-les amb enginy, coneixement i compromís. El repte és aconseguir que la inclusió sigui una realitat tangible per a tothom.