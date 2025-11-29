Avantatges de constituir una societat de garantia recíproca (SGR) a Andorra
El seu funcionament cooperatiu permet que les empreses s’ajudin mútuament a millorar la solvència
En un entorn econòmic com l’andorrà, en què el teixit empresarial està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses, autònoms i emprenedors, en un 95%, l’accés al finançament continua sent un dels principals reptes per al creixement i la consolidació dels negocis. En aquest context, la creació d’una societat de garantia recíproca (SGR) esdevé una eina estratègica i altament beneficiosa tant per a les empreses com per al conjunt de l’economia del país.
Una SGR és una entitat financera de crèdit especialitzat, sense afany de lucre, que té com a objectiu principal facilitar l’accés al crèdit de les empreses sòcies, anomenades sòcies partícips, mitjançant l’emissió d’avals davant de bancs, institucions públiques o proveïdors. El seu funcionament cooperatiu permet que les empreses s’ajudin mútuament a millorar la solvència i capacitat de finançament.
La SGR actua com a garant dels socis, la qual cosa redueix el risc per a les entitats bancàries. Aquest suport permet que empreses amb poca trajectòria o sense històric bancari puguin accedir al crèdit. També obre la porta al finançament per a projectes innovadors o sectors que tradicionalment tenen més dificultats per obtenir préstecs i fomenta la dinamització del teixit empresarial andorrà, especialment en etapes de creixement o consolidació.
Una SGR tindria un impacte directe en la competitivitat del país
Un dels avantatges més importants és la possibilitat d’obtenir millors condicions de finançament, com ara tipus d’interès més competitius, terminis d’amortització més amplis, menys comissions i costos associats, i menys exigència d’avals personals, reduint el risc patrimonial dels emprenedors. Aquests beneficis resulten especialment rellevants en un país amb un sector bancari molt consolidat i rigorós com Andorra.
Disposar del suport d’una SGR millora el ràting de l’empresa davant de bancs i proveïdors. Això es tradueix en una millor posició a l’hora de negociar amb entitats financeres, major confiança per part de partners, inversors i administracions. També la possibilitat de participar en concursos públics i projectes que requereixen garanties. En un entorn competitiu i amb un volum creixent de licitacions internacionals, aquesta fortalesa financera és un actiu clau.
Molts emprenedors han de comprometre el seu patrimoni personal per accedir al finançament. La SGR minimitza aquesta necessitat assumint part o la totalitat de l’aval requerit, protegint el patrimoni dels socis. Fa possible que les empreses creixin sense posar en risc els seus fundadors. Això contribueix a un ecosistema empresarial més segur i sostenible.
A més de facilitar avals, les SGR ofereixen serveis d’assessorament financer, un recurs molt valuós per a pimes que no disposen d’equips tècnics amplis per analitzar els projectes i estructurar el finançament. Orientant sobre productes bancaris i estratègies financeres i donant suport en processos de digitalització o expansió internacional. Aquest acompanyament aporta professionalitat i redueix el risc d’errors en la presa de decisions.
La creació d’una SGR a Andorra tindria un impacte directe en la competitivitat del país, ja que donaria suport a emprenedors i start-ups tecnològiques, i fomentaria la diversificació econòmica, objectiu prioritari del país. Incentivaria projectes de millora, modernització i sostenibilitat. Les SGR són eines clau a molts països europeus per impulsar els teixits empresarials innovadors i resilients.
Constituir una societat de garantia recíproca a Andorra representa una oportunitat estratègica per reforçar el teixit empresarial, facilitar el creixement de les pimes i impulsar la diversificació econòmica del país. Les SGR són instruments reconeguts internacionalment per la capacitat d’obrir portes al finançament, millorar la solvència i promoure un ecosistema empresarial més sòlid, segur i competitiu.
En un entorn global en transformació, una SGR pot esdevenir una peça clau per consolidar el futur econòmic d’Andorra.