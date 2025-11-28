Un treball digne requereix respecte: per què calen protocols?
Les normes contra l’assetjament sexual i laboral no són una simple formalitat
Durant el mes d’octubre passat, el comú d’Andorra la Vella va aprovar dos protocols contra l’assetjament: el protocol contra l’assetjament sexual, per raó de sexe i d’altres conductes discriminatòries, i contra l’assetjament laboral.
Amb aquests nous protocols, es vol anar més enllà del que la llei ens exigeix. S’ha creat un canal de denúncia i un procediment clar que permetrà tractar, no tan sols, possibles casos d’assetjament sexual, per raó de sexe o altres conductes discriminatòries, sinó també els casos d’assetjament laboral, i sempre actuant des de la confidencialitat, la imparcialitat i el respecte per totes les parts implicades.
Per això, implantar protocols contra l’assetjament sexual i laboral no és una simple formalitat, sinó una mesura essencial per garantir entorns de treball segurs, saludables i respectuosos. Serveixen per establir què és i què no és acceptable, per crear mecanismes de denúncia confidencials i per assegurar que cap cas quedi impune. Parlem de garantir que totes les persones que treballem al comú ho fem en un entorn en què ens sentim segurs, respectats i escoltats.
Crear entorns laborals segurs és construir un futur més humà
La implementació d’aquests protocols no tan sols protegeix les persones, sinó també les organitzacions. Un ambient de treball lliure d’assetjament millora el rendiment, redueix l’absentisme i fomenta la confiança entre companys i responsables.
El comú d’Andorra la Vella no tolerarà cap mena d’assetjament, ni laboral, ni sexual, ni per raó de sexe, ni cap altra forma de discriminació. I, igualment important, ningú serà objecte de represàlies per haver denunciat o participat en un procés d’aquest tipus.
L’assetjament laboral és una de les formes de violència més silencioses i devastadores dins dels centres de treball. Sovint no deixa marques físiques, però sí ferides emocionals profundes que poden afectar greument la salut mental i la vida professional de qui el pateix. Mirades despectives, humiliacions constants, aïllament intencionat o crítiques destructives formen part d’una realitat que massa vegades es tolera sota l’excusa de la pressió laboral o del caràcter fort d’alguns caps.
Els protocols han d’anar acompanyats de formació, sensibilització i una cultura organitzacional basada en el respecte i la igualtat. Només així podrem prevenir, i no tan sols reaccionar, davant d’aquestes situacions.
Crear entorns laborals segurs i lliures de violència és construir un futur més humà, en què cada persona pugui desenvolupar el seu potencial.
En definitiva, els protocols contra l’assetjament laboral i sexual no són un paper més, sinó instruments fonamentals per garantir que el respecte i la dignitat de les persones siguin sempre la base del treball. Perquè complir la llei és obligatori, però protegir les persones és imprescindible.
Tanmateix, cal posar un especial èmfasi en la importància del paper de la sensibilització i la formació en matèria d’assetjament sexual i assetjament laboral, ja que constitueixen eines essencials per garantir entorns de treball segurs, respectuosos i lliures de violències. Aquestes accions permeten que totes les persones treballadores del comú d’Andorra la Vella coneguin amb claredat què s’entén per assetjament, quines conductes poden constituir-lo i de quins mecanismes d’actuació i prevenció disposen.
El comú d’Andorra la Vella ha posat a disposició de totes les persones treballadores l’aplicació Co-Resol, perquè puguin comunicar i denunciar situacions susceptibles de ser considerades casos d’assetjament. És important que tothom dins del comú sàpiga com actuar, a qui dirigir-se i quins canals utilitzar en cas de detectar un possible cas d’assetjament.
Un altre aspecte fonamental de la formació és aprendre a distingir entre conductes realment constitutives d’assetjament i altres comportaments que, encara que puguin resultar incòmodes, inadequats o poc professionals, no compleixen els requisits per ser qualificats com a tal. Aquesta diferenciació és fonamental per evitar confusions, preservar la seguretat jurídica i garantir que es doni resposta adequada a cada situació.
La formació també contribueix a generar una cultura organitzativa basada en el respecte, la igualtat i la tolerància zero envers qualsevol forma d’assetjament. A través de la sensibilització, les persones treballadores desenvolupen eines per identificar comportaments de risc, reconèixer els límits personals i professionals, i actuar de manera responsable davant qualsevol situació que pugui vulnerar la dignitat d’algú.
Aquesta claredat redueix l’ambigüitat, fomenta la confiança en els procediments interns i reforça el compromís col·lectiu amb un entorn laboral saludable.