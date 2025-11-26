Cultura global
La cultura és la traça, tangible i intangible deixada a la Terra, de la humanitat.
Una humanitat que, com un trencaclosques, està composta de múltiples peces i la visió de la qual se simplifica si ens n’allunyem i es diversifica en altres peces més petites si ens hi atansem.
La cultura andorrana constitueix una d’aquestes peces de ple dret si tenim en compte que és el rastre de les nacions presents a l’Organització de les Nacions Unides i, per tant, reconeguda en l’escena i agenda de la política mundial.
Amb la globalització i la tecnologia, la nostra contribució a la cultura global avui resulta més fàcil, malgrat que no podem ni hem d’oblidar la nostra petitesa dimensional, en territori, en població i econòmica, en relació amb la total.
Començant per l’aportació de la nostra singular organització institucional i política, que ofereix al món un sistema fonamentat en el pacte, la negociació i l’acord o l’entesa i no la força.
Però també la participació andorrana en la cultura global es realitza en altres àmbits, com ara la música, la restauració del patrimoni pictòric, l’antropologia i la diplomàcia, l’art i la reivindicació de la igualtat de la dona o el periodisme.
Com és el cas dels quatre nous Premis Àgora Cultural 2024, lliurats ahir, 25 de novembre, a la seu del Consell General.
A Gualbert Osorio i Achurra, per l’aportació a la cultura del periodisme andorrà, de compromís amb ella a través de la responsabilitat, l’ètica, la llibertat de premsa, l’honestedat i la veritat sabent escoltar, contrastar i explicar a través dels mitjans La Mañana, La Vanguardia, Agència EFE, Ràdio Andorra, Diari d’Andorra, Ràdio Valira, Ràdio i Televisió d’Andorra... i el compromís amb la cultura esportiva a través de la Federació Andorrana de Natació i els Special Olympics Andorra.
A Pilar Cortadella i Lope, per l’activisme en pro de la cultura de la igualtat i concretament la reivindicació dels drets de la dona assumint la presidència de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) en la seva creació, l’any 2000, i la contribució al món de l’art i a la seva difusió a través de la galeria Art al Set, creada el 2003 i mantinguda fins avui.
A Oriol Vilella i Sala com a músic, compositor, guitarrista i pel desenvolupament de la cultura musical moderna a través dels grups Hysteriofunck (1996), Likantropika (1996), Madretomasa (2010), l’ensenyament (Espai de Música Moderna d’Andorra la Vella...), de la creació de festivals com el Jambo Street Music a Andorra la Vella (2013) o el Canillo Scenic Arts (2023), la presidència de l’Associació de Músics d’Andorra (ASMA), la divulgació als mitjans de comunicació i la participació en altres projectes musicals dins i fora del país.
A Eudald Guillamet i Anton i Elisenda Vives i Balmaña, per l’aportació a la cultura global. L’un com a restaurador i tècnic de pintura rupestre i mural arreu del món (Bolívia, Egipte, el Iemen, Jordània, França, Mongòlia, Rússia, Espanya...) i consultor internacional (ONU, Unesco, Getty Conservation Institute, Courtauld Institute of Arts, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Fundació Pilar Miró...). I l’altra com a professora, antropòloga i diplomàtica, ambaixadora a Itàlia i Marroc, els Estats Units, el Canadà i Mèxic, representant permanent d’Andorra a l’ONU i presidenta de la comissió nacional d’Andorra per la Unesco.
La globalització ha obert totes les portes que tancaven els països i els estats. Però també a les persones, les empreses, les societats i les institucions. Totes les parts i habitants del món s’han posat en relació en tots els seus diferents nivells i àmbits. Les possibilitats combinatòries són infinites i els resultats, inabastables.
Però, tot i així, des d’Andorra, també hi podem dir i fer la nostra, en un sistema en què les regles del joc han canviat i s’estan definint sobre la marxa. Es tracta de continuar creant cultura en clau interna d’Andorra, però sent conscients que aquesta s’ha de poder entendre i divulgar així mateix en clau externa global.
Precisament, avui, 26 de novembre, a les vuit del vespre a la Biblioteca Antoni Morell de la Massana es presentarà el llibre Percepcions d’Andorra, obra d’Antoni Morell (Premi Àgora Cultural l’any 2011) i Pere Figuereda, amb pròleg de Carles Ensenyat i epíleg de Nemesi Marquès, en què el nostre escriptor més internacional fa un esforç de síntesi conscient de les contradiccions o no, com diria ell, entre el local i el global, en 15 percepcions o discerniments sobre Andorra.