Andorra aposta per la innovació: el camí per retenir talent i generar oportunitats
La presentació del Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació, així com el compromís del Govern d’incrementar la inversió pública en innovació fins al 7-8% del pressupost en els pròxims deu anys, constitueixen una fita estratègica per al futur d’Andorra. Des de l’Associació de Biotecnologia d’Andorra (Andbio), volem agrair aquesta decisió, que situa la ciència, la tecnologia i el coneixement com a pilars fonamentals del nostre nou model econòmic.
Els països de la Unió Europea que avui lideren en innovació destinen aproximadament entre el 2% i el 4% del PIB a R+D, per exemple la mitjana de la UE-27 va ser del 2,08% el 2013. Aquesta diferència evidencia que el salt que Andorra preveu fer és ambiciós i necessari per equiparar-se a escoles internacionals d’alta tecnologia.
Andorra ha de ser un país rellevant en la generació de coneixement
Aquest increment d’inversió ens acosta als estàndards dels països més capdavanters en innovació (Suïssa, els països nòrdics, Singapur o Corea del Sud) i reforça la nostra competitivitat en un context global de transformació accelerada. Apostar per recerca i innovació no és només un impuls econòmic: és una eina de progrés social, cultural i sanitari.
L’ecosistema científic del país ja mostra les seves primeres fortaleses. En l’àmbit públic, l’hospital Nostra Senyora de Meritxell impulsa estudis orientats al benefici sanitari i a la millora de l’atenció a les persones, entre d’altres entitats. En paral·lel, el sector privat, amb exemples com Cellab, contribueix al desenvolupament de projectes internacionals i de recerca pròpia en teràpies avançades, situant Andorra dins els circuits europeus d’innovació biomèdica.
La creació del Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades (CATSA) representa una oportunitat única per dotar el país d’una infraestructura científica robusta i oberta a la col·laboració amb universitats i empreses d’alt valor afegit. Aquest equipament ens permetrà, a més, integrar-nos plenament a la xarxa internacional de Parcs Científics i Àrees d’Innovació (IASP), fet indispensable per consolidar Andorra com un país rellevant en la generació de coneixement.
Un dels reptes més urgents que afronta el Principat és la fuga de talent. Molts joves formats en ciència, tecnologia i salut es veuen obligats a marxar per trobar oportunitats de recerca o desenvolupament professional. La posada en marxa d’aquest pla, amb més finançament i nous espais d’innovació, obrirà noves sortides laborals i permetrà retenir i recuperar la joventut investigadora andorrana, que és, sens dubte, un dels actius més valuosos del país.
“Una Andorra innovadora és una Andorra que crea oportunitats per als seus joves, que diversifica l’economia i que reforça la seva sobirania tecnològica i científica. La inversió en recerca no és una despesa, és una inversió amb retorn assegurat per a tota la societat.”
El compromís polític de situar la recerca i la innovació al centre de l’agenda nacional és un pas imprescindible per dinamitzar l’activitat econòmica i generar ocupació qualificada. Aquest impuls, compartit entre sector públic, sector privat i entorn acadèmic, ens ha de permetre construir un ecosistema d’alt rendiment, capaç d’atreure projectes, inversions i professionals de tot el món.
Des d’Andbio, reiterem la nostra total disposició a col·laborar per fer realitat aquesta visió. Creiem en una Andorra que no tan sols adopta la innovació, sinó que la lidera, generant benestar i oportunitats per a les generacions presents i futures.