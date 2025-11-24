Capitalitzar el talent estranger
En els darrers anys, a Andorra hem viscut una transformació econòmica i social silenciosa però profunda. Si fa una dècada érem vistos principalment com un país d’avantatges fiscals i un privilegiat entorn natural, des de fa uns anys, el perfil de talent estranger ha canviat, i molt. Ens estem convertint en un autèntic pol d’atracció de talent internacional d’alt nivell, i a vegades no en som conscients. Grans empresaris, directius de multinacionals, inversors globals, creadors digitals, esportistes d’elit i professionals de reconegut prestigi han escollit Andorra com el lloc on viure, treballar i establir els seus negocis.
Aquesta realitat comporta reptes i té desavantatges, com pot ser el problema de l’accés a l’habitatge o la necessitat de desplegar infraestructures per acollir aquestes persones. Però també és una oportunitat extraordinària que cal aprofitar: capitalitzar aquest talent estranger. I com tota gran oportunitat, no es fa realitat de manera automàtica: cal visió, voluntat col·lectiva i estructura per transformar el talent nouvingut en valor real per al país.
En moltes ocasions, és un talent que arriba, però que sovint no es connecta amb el teixit empresarial i social del país. Acollim cada any professionals que, en qualsevol altre lloc, serien considerats actius estratègics: fundadors de start-ups, gestors de fons d’inversió, creadors amb audiències de milions de seguidors globals o esportistes amb un enorme poder d’influència. A Andorra, hi ha molt talent per quilòmetre quadrat. No obstant, en molts casos, aquests perfils viuen al país sense estar connectats amb el teixit empresarial, associatiu, social o cultural del Principat. Segurament no per manca de voluntat, sinó sovint per absència de canals de comunicació, espais compartits o estructures que faciliten aquesta interacció.
I en aquest context, Andorra té una oportunitat única: convertir-nos en un lloc atractiu no només per viure, sinó també en un ecosistema on el talent local i internacional col·laborin, generin valor conjuntament i desenvolupin projectes d’abast nacional i internacional.
A més, cal tenir en compte una qüestió fonamental: els inversors estrangers tenen un interès fiscal i mercantil a invertir en empreses locals. Això els aporta substancialitat fiscal, incrementa el patrimoni que tenen al país i els ofereix tant avantatges fiscals com mercantils. És un win-win que cal capitalitzar.
Una oportunitat per al teixit empresarial d’Andorra
El teixit empresarial andorrà està format principalment per petites i mitjanes empreses familiars, algunes de les quals lligades a sectors tradicionals. Però, cada cop més, apareixen noves iniciatives en àmbits com la tecnologia, la innovació, la salut, l’esport o les finances digitals. Així mateix, les empreses andorranes tenen una necessitat clara de digitalització, globalització i d’accés a noves vies de finançament.
La combinació d’aquest teixit local amb l’experiència, el coneixement, la visió global i la capacitat inversora del talent vingut de fora pot generar una sinergia molt important, en multitud d’àmbits: internacionalització d’empreses locals, transferència de coneixement en sectors tecnològics, de màrqueting digitals o de business development, accés a finançament, accés a nous mercats i a partners estratègics, etcètera.
Capitalitzar el talent estranger
Hi ha moltes formes de capitalitzar aquest talent estranger i vincular-lo cada cop més amb el talent local. Entre d’altres, es podria, per exemple:
-Desenvolupar programes de mentoria: que professionals internacionals amb experiència a escalar negocis puguin mentoritzar (i invertir) en empreses i projectes locals.
-Crear espais de trobada recurrents: impulsar espais de networking real entre empresaris locals i residents internacionals, en format de fòrums d’inversió, taules rodones o afterwork on es puguin compartir projectes i experiències en un entorn relaxat i pròxim.
-Integrar els inversors estrangers en esdeveniments: convidar el talent estranger a participar en congressos, fires, jornades empresarials o universitàries, fent-los partícips de la realitat econòmica i social del país.
-Establir vies de finançament organitzades: crear plataformes que posin en contacte els inversors estrangers amb els projectes i negocis locals que busquin finançament, en un format que afavoreixi la proximitat, la fluïdesa de comunicació i l’anonimat dels inversors.
Aquesta connexió entre el talent estranger i el local no només tindria un valor econòmic. Aportaria un gran impacte social, cultural i de projecció internacional. Integrar els grans professionals que viuen actualment al país en el dia a dia d’Andorra farà el país molt més obert, dinàmic i atractiu, tant per als locals com aquells que han decidit apostar per viure, invertir i crear els seus negocis al Principat. Ja hem fet la part més difícil: ser atractius. Ara és el moment d’aprofitar l’oportunitat d’integrar, connectar i capitalitzar, en benefici de tots.