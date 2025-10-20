Amb dades, el món s’entén millor
Les estadístiques són essencials per entendre la realitat i orientar les decisions
T’has preguntat mai fins a quin punt l’estadística forma part del nostre dia a dia? Sovint sense adonar-nos-en, les dades són presents en molts aspectes de la vida quotidiana: des de l’evolució dels preus al país fins a la situació econòmica de les empreses i de les llars, o fins i tot en les decisions que el Govern pren en qüestions clau per a la societat.
Aquest 20 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Estadística, una jornada per recordar que darrere de cada dada hi ha una història, i que les dades són molt més que números: són la base per comprendre el món i per millorar-lo.
La celebració va ser proclamada per les Nacions Unides l’any 2010, i se celebra cada cinc anys, amb l’objectiu de reconèixer el paper fonamental de les estadístiques oficials en el desenvolupament de les societats modernes. Sota el lema “Estadístiques i dades de qualitat per a tothom”, aquesta data ens recorda que només amb dades rigoroses podem entendre el món i actuar amb criteri.
Darrere de cada indicador hi ha la feina de professionals
Les estadístiques oficials no són només taules ni percentatges. Són una eina essencial per comprendre la realitat i orientar les decisions que donen forma al futur d’un país. Les dades ofereixen una visió objectiva i contrastada de la realitat, i permeten que ciutadans, empreses i institucions prenguin decisions amb criteri i solidesa.
Quan les dades són rigoroses i transparents, esdevenen un llenguatge comú que ens permet entendre i compartir la realitat amb una base objectiva. Però aquestes dades no neixen soles. Darrere de cada indicador hi ha la feina de professionals que treballen amb vocació, rigor i compromís: recollint informació, verificant-ne la coherència, assegurant-ne la confidencialitat i aplicant metodologies reconegudes internacionalment que en garanteixen la comparabilitat. És una tasca sovint invisible i silenciosa, però imprescindible per assegurar que les estadístiques siguin una font de confiança per a tota la societat. Només amb aquesta rigorositat es manté la confiança ciutadana en la informació estadística.
Així, quan disposem d’una gran varietat de resultats, la combinació d’aquests ens permet entendre de manera conjunta què passa realment al nostre entorn, ens mostra tendències i ens ajuda a interpretar els canvis socials i econòmics amb objectivitat i claredat. L’estadística és, al cap i a la fi, un pont entre la realitat i la decisió. Ens ajuda a comprendre què passa i per què passa, i ens dona les eines per actuar de la manera més adient. Les dades no només informen: transformen la manera com pensem, planifiquem i actuem com a societat.
Les dades no són exclusives de l’administració pública: també empoderen la ciutadania, perquè ofereixen eines per comprendre millor què passa al seu entorn. En una època en què la informació és abundant, les dades fiables són la base que ens permet transformar la informació en coneixement, i el coneixement, en progrés.
En només uns quinze anys, Andorra ha fet un salt extraordinari en el desenvolupament estadístic. Quan als anys 2000, molts països ja comptaven amb llargues trajectòries estadístiques, Andorra disposava només d’uns pocs indicadors, que oferien només una visió parcial de la seva realitat. Tampoc existia una legislació oficial que regulés i endrecés l’estadística oficial al país. Malgrat aquesta diferència temporal, el país ha aconseguit establir un sistema estadístic fiable i accessible que ha posicionat Andorra a l’alçada de països amb una trajectòria estadística molt més llarga i ha demostrat el compromís per la qualitat i la rigorositat.
Així mateix, les estadístiques no coneixen fronteres. Ens permeten mostrar, més enllà del territori nacional, com és el nostre país i com evoluciona amb el temps. Gràcies a la cooperació internacional i a l’aplicació d’estàndards internacionals, les dades d’Andorra poden
comparar-se amb les d’altres països, la qual cosa contribueix a una millor comprensió dels reptes globals.
En l’actual context de transformació digital, la tecnologia i la innovació adquireixen cada vegada més rellevància en el camp de l’estadística. La integració de noves eines i fonts d’informació permet intensificar l’ús de les dades, millorar-ne l’accessibilitat i la transparència i posar-les a l’abast de tothom.
En aquest Dia Mundial de l’Estadística, és moment de reconèixer la dedicació de tots aquells que donen vida a les dades i les converteixen en coneixement útil per al conjunt de la societat. Perquè les estadístiques només prenen sentit quan serveixen per comprendre, decidir i avançar plegats cap a una societat millor i més preparada per afrontar els reptes del demà.
Perquè darrere de cada dada hi ha una història, i darrere de cada història, l’oportunitat de construir un futur millor.