La tardor, la gent gran i l’any que ve (2026). Salut i Afers Socials
Aprofitem l’avinentesa per parlar dels temes que la federació té ‘en cartera’
Seguint amb la celebració avui de la Festa Magna, aquest any a la parròquia d’Escaldes-Engordany, aprofitarem l’avinentesa que el Diari ens ofereix per parlar amb relació als temes que la Federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra té en cartera amb els ministeris de Salut i Afers Socials.
Cal recordar, però, que fa uns dies ja vam publicar un primer article amb relació a les nostres propostes per a l’any 2026 en l’àmbit de l’increment proposat per a les pensions de jubilació i viduïtat que paga la CASS.
Aquest any 2025, amb relació al ministeri de Salut, s’està negociant un increment en les hores que els centres d’atenció primària (CAP) ofereixen a l’atenció podològica a la gent gran. Sobretot a les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes, Encamp i Sant Julià de Lòria. L’èxit d’aquesta iniciativa (dues visites l’any a un preu de cinc euros per visita) obliga a un increment de l’oferta del servei.
Demanarem al ministeri una nova ampliació substancial d’assistents
Un altre punt important (ja parlat a l’assemblea general de la federació del 10 de juny d’enguany) és la necessitat d’incrementar la informació (en aquest cas al nostre col·lectiu). Les pròximes setmanes, la federació disposarà de fullets i díptics explicatius sobre els temes següents: servei de permanències mèdiques, voluntats anticipades, Ròdol, noves especialitats mèdiques, etc. Aquests fullets i díptics, la federació els canalitzarà als casals i cases pairals, a través dels presidents i presidentes parròquials de la gent gran.
El tercer punt que abans de final d’any iniciarà el ministeri i la federació serà una campanya periòdica (cada quatre o cinc mesos), amb la publicació als tres diaris d’Andorra de mitja pàgina (la primera pels volts del mes de novembre d’enguany) d’aquelles novetats o no-novetats que seria interessant fer arribar al nostre col·lectiu. La complexitat i el dinamisme que suposen tots els aspectes de la salut humana per a la població andorrana (no tan sols la gent gran) obliga a fer un esforç de transmissió periòdica des de l’administració pública a la població.
Quant al ministeri d’Afers Socials, la notícia més esperada és que serà una realitat una nova residència sociosanitària a Encamp, amb un centre de dia. Amb 130 places que permetran cobrir les necessitats futures de les parròquies de Canillo i Encamp. La gestió serà privada (com La Salita a Escaldes), però amb un nombre important de places concertades amb el ministeri. Atès que es preveu l’entrada en funcionament a principi de l’any 2028, el ministeri d’Afers Socials harà de gestionar les necessitats del nostre col·lectiu fins al 2028.
A Sant Julià de Lòria s’està desenvolupant un projecte de pisos tutelats per a la gent gran (majors de 65 anys) i amb autonomia. Serà un bloc d’uns 54 apartaments tutelats i, en el mateix edifici, un centre de dia. Els apartaments seran per a una o dues persones, amb zones comunes (jardí, menjador, sales d’estar, etc.). L’edifici és cèntric a Sant Julià i també es preveu que els apartaments estiguin ocupats l’any 2028. Resta per definir la seva gestió i els preus (que esperem favorables per al nostre col·lectiu).
El servei d’atenció domiciliària (SAD) dona suport a persones grans amb certa dependència o també amb dificultats de mobilitat que viuen a casa seva. El nombre aproximat actual d’usuaris és de l’ordre de 200 persones. Tot i l’esforç del ministeri, amb la contractació, aquest any, de cinc nous assistents, és un servei amb una demanda creixent.
Per a l’any 2026 demanaríem al ministeri una nova ampliació substancial d’assistents, per dues raons: l’augment del nombre d’usuaris fins que l’any 2028 entrin en funcionament els dos centres de dia previstos a la residència sociosanitària d’Encamp i a l’edifici de pisos tutelats de Sant Julià, i també per preveure amb temps (però no gaire) la jubilació de part de l’equip actual de treballadors del servei d’atenció domiciliària.