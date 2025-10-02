Radiografia de la salut de la població: reptes i compromís de futur
Aquesta setmana hem presentat l’Enquesta Nacional de Salut 2024, una eina indispensable que ens permet tenir una fotografia molt acurada de l’estat de salut de la nostra societat.
Es tracta d’un projecte estratègic del ministeri que tinc l’honor d’encapçalar, que ens permet mirar al passat, per veure d’on venim i avaluar el que hem fet; centrant-nos en el present, per entendre on i com estem; i alhora ens dona la possibilitat de projectar-nos cap al futur i, així, disposar d’informació rellevant per a l’establiment i el disseny de les noves polítiques sanitàries.
També ens permet fer anàlisis comparatives amb les realitats dels països veïns.
L’enquesta reflecteix que el 80% de la societat percep que disposa d’un bon estat de salut, fet que posa en valor les accions que hem emprès des del ministeri. Així mateix, el 90% dels enquestats tenen una opinió molt favorable sobre la figura del metge referent, fet que demostra la implantació del sistema de la via preferent, en el cas d’aquests professionals. A més, la majoria de la ciutadania refereix tenir bon benestar emocional, malgrat que, i aquí és on posem el focus, tres de cada deu persones han afirmat haver tingut malestar en les dues setmanes anteriors a l’enquesta.
Altrament, les dades reflecteixen que, en general, fumem menys, hem pres consciència de la perillositat de l’hàbit de fumar, tot i que el resultat de l’enquesta ens empeny a ser vigilant amb la moda dels vapejadors.
L’enquesta també reflecteix que som una societat cada cop més activa, ja que hem incrementat els índexs d’activitat física diària en tots els àmbits.
M’enorgulleix, en particular, també veure com les nombroses campanyes per seguir les pràctiques preventives tenen bona acceptació i hi ha un seguiment elevat dels cribratges poblacionals organitzats pel ministeri de Salut, de càncer de mama i de càncer de còlon i recte, la qual cosa ens permet poder actuar amb anticipació i evitar malalties futures.
Però no ens quedem en les bones dades, l’Enquesta Nacional de Salut ens aporta molta informació sobre la feina a fer.
És en aquest darrer punt que ens volem fixar, ens satisfan les dades positives, però des del ministeri de Salut som realistes i, per això, posem la mirada a les necessitats, les dificultats i les amenaces, és a dir, allà on l’enquesta no és tan positiva.
No tothom menja saludablement ni fa esport, encara que sigui de manera esporàdica, els resultats sobre els índexs d’obesitat i el sobrepès són indicadors que ens preocupen.
El primer manté la tendència de les darreres enquestes i, en el segon, sí que hem copsat un creixement que caldrà analitzar amb detall.
Com a punts a treballar que hem extret d’aquesta enquesta hi ha el consum d’alcohol, ja que disminueix el nombre de persones abstèmies i augmenten les que consumeixen alcohol de forma moderada, unes dades que cal tenir molt en compte i que des del Pla nacional contra les drogodependències, i amb tots els actors implicats, hem de treballar intensament per revertir-les.
Som una societat activa, com apuntava abans. Tanmateix, la morbiditat crònica (entesa com la presència de malalties o problemes de salut de llarga durada) presenta xifres a millorar i ens obliga a reflexionar com revertir-la, i de fet ja hi estem posats des del ministeri i totes les seves àrees.
En definitiva, en el sector sanitari, i, especialment, des del ministeri de Salut, no ens podem permetre caure en l’autocomplaença per la satisfacció de constatar que la gran majoria de la població té bona salut. Al contrari, els resultats de l’enquesta ens obliguen a continuar amb les polítiques que ens han dut a una millora sensible en alguns aspectes, i a intensificar i executar noves polítiques per revertir la tendència d’aquells punts en què els resultats no són positius.
Som conscients que hi ha molta feina per fer i, de fet, ja hi estem treballant perquè la següent enquesta indiqui que la nostra població gaudeix d’un millor estat de salut que l’actual.
No voldria acabar aquest article sense agrair a tot l’equip que ha participat en l’enquesta, un treball metodològic rigorós, de la mà d’AR+I, que ha enquestat 904 persones que, de manera anònima, ens van permetre entrar a casa seva i dedicar-nos una hora per obtenir dades i informacions de molta utilitat durant l’any passat. Us vull agrair en nom del meu equip i jo mateixa la seva generositat, així com la feina feta per tot l’equip que ha participat en aquest extens i intens exercici.
Tenir més dades permet actuar allà on s’identifiqui la necessitat de posar més atenció, poder planificar les polítiques sanitàries més adients i mantenir-nos en alerta amb una mirada global més enllà del que es constata en el dia a dia per actuar amb responsabilitat i voluntat de servei al ciutadà i la seva salut.