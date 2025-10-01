Emocions ben gestionades, relacions ben cuidades
Eines essencials per afrontar situacions incòmodes, malentesos o conflictes
En la nostra vida quotidiana, sovint ens trobem situacions que poden generar incomoditat, malentesos o conflictes amb altres persones. La manera com les gestionem pot marcar la diferència entre mantenir relacions saludables o acumular malestar i tensions internes. Com a coach, docent i psicoterapeuta, he pogut observar que la consciència emocional, l’assertivitat i l’educació són eines essencials per afrontar aquests moments amb serenitat i responsabilitat.
Un exemple clar el trobem en una situació recent que han viscut l’Andrea i la Mara. Dues dones molt treballades emocionalment, encara que l’Andrea destaca per una més àmplia facilitat en aquest terreny.
Ambdues es troben esmorzant en una cafeteria i conversant de les seves coses. De sobte arriba una altra dona de la població, la Sandra. És una dona com tantes altres: té el seu home i dos fills escolaritzats en una escola pública molt bona del poble. L’Andrea i la Mara continuen parlant dels seus temes, fins que arran d’un assumpte que estan comentant, l’Andrea connecta amb un record relacionat amb la Sandra i ho comparteix amb la Mara, aquesta li explica, al seu torn, una experiència personal amb la Sandra que no va ser gaire agradable: des d’aquell dia, sent que la Sandra no la saluda i això li genera malestar, perquè la Mara és una persona cordial i li agrada mantenir bones relacions.
–Sempre he pensat de comentar-l’hi –diu la Mara–, però no ho sé... aquestes coses la gent no les fa. I mira que me la trobo sovint!
–Ostres... doncs sembla que ara tens una oportunitat –li respon l’Andrea.
La Mara s’ho rumia una bona estona, mentre la conversa deriva cap a un altre tema. De cop, l’Andrea ha d’atendre un missatge d’un client pel telèfon.
–Vaig a pagar –diu la Mara.
Abans de fer-ho, però, s’acosta a la Sandra i, amb decisió, li diu:
–Escolta, perdona, soc la Mara. Em recordes?
–Eh, no... De què ens coneixem? –respon la Sandra, sorpresa.
–Sí, fa uns anys vas venir a la meva botiga a comprar un producte, però per algun motiu no vas quedar contenta. Després va venir el teu marit per acabar la transacció. Nosaltres us vam atendre tan bé com vam saber, però des d’aleshores tinc la sensació que estàs enfadada amb nosaltres. I m’agradaria, si és possible, aclarir-ho.
La Sandra replica:
–Perdona, però no pots anar pel món preguntant aquestes coses així, d’aquesta manera. Jo no et conec de res.
Veient que la situació podia escalar, l’Andrea s’hi acosta per intentar suavitzar l’ambient. Escolta com la Mara es disculpa amb la Sandra, però aquesta, en rebre la disculpa, sembla envalentir-se, com si demanar perdó fos un signe de feblesa. Aleshores deixa anar un comentari acusador cap a la Mara.
–Bé, però no passa res, ja s’ha disculpat –intervé l’Andrea amb calma. Això està molt bé, perquè d’aquesta manera les relacions milloren.
El que volia dir l’Andrea és que, quan afrontem un conflicte de manera assertiva, amb educació i respecte, els bloquejos relacionals poden resoldre’s. Però la Sandra no estava preparada per entendre-ho: per a ella, el gest de la Mara havia estat un atac, malgrat que la Mara havia actuat amb les millors intencions.
Com podem veure, en aquest context, la Mara va decidir afrontar la situació i parlar amb la Sandra, buscant una resolució. Malgrat que la Sandra va reaccionar de manera defensiva i també acusadora, degut a la manca d’entrenament emocional.
Què podem aprendre d’aquest cas?
–L’assertivitat és clau: expressar els nostres sentiments i necessitats de manera respectuosa i clara ajuda a desbloquejar situacions tenses.
–No totes les persones estan treballades emocionalment: la reacció de la Sandra ens recorda que no podem controlar la resposta de l’altra persona; només podem gestionar la nostra.
–L’alliberament emocional: explicar o afrontar una situació que ens pesa pot alleujar-nos internament, encara que el resultat extern no sigui immediatament positiu, el resultat pot esdevenir positiu, més endavant.
–La importància del suport: tenir a prop persones que ens donin suport i ens ajudin a orientar-nos en moments difícils pot marcar la diferència, ja siguin amistats qualificades en aquest aspecte, o bé professionals.
Així doncs, la gestió emocional ens permet cuidar-nos a nosaltres mateixos/es i, a més, ens dona eines per relacionar-nos amb els i les altres de manera més sana i equilibrada i en tots els contexts (família, feina, parella, amistats...). Així com la Mara va fer un pas valent per resoldre un nus emocional, tots/es podem aprendre a actuar amb coratge, assertivitat i respecte, mantenint sempre el nostre benestar com a prioritat.
La meva recomanació és que abans d’enfrontar qualsevol situació difícil, avaluïs quin pes té dins la teva motxilla emocional. Si pesa massa, fes com la Mara: actua amb claredat i respecte per un futur millor (ForBetterFuture), sense carregar-te amb l’energia negativa dels altres, i si cal, acudeix a un/a professional. El teu benestar sempre ha de ser la prioritat.