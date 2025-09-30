La tardor, la gent gran i l’any que ve (2026)
La Federació de la Gent Gran aprofita la tardor per transmetre les inquietuds
Acabat ja l’estiu, ens dirigim cap a la tardor, moment en què, cada any, la Federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra aprofita per transmetre a Govern les nostres inquietuds. Celebrarem el pròxim dia 7 d’octubre, dimarts, com cada any, la Festa Magna. A Escaldes. Les persones grans, el nou bisbe, les autoritats, etc.
La tardor és el moment en què el Govern comença a tancar el pressupost de l’Estat per l’any següent.
Pensant que, segurament, serà la darrera presència meva com a president, voldria fer una mica de recordatori de les darreres festes magnes:
Any 2022 i 2023: vam proposar a Govern el tercer pagador i l’atenció en podologia als CAP.
Durant els anys 2023 i 2024 es va anant introduint el tercer pagador. A poc a poc. Mirant, Govern i la CASS, possibles increments excessius en la despesa sanitària relacionada. Primer, visites a metges generalistes, després, especialistes. Després, altres prestacions mèdiques i paramèdiques. Durant l’any 2024, ja en ple funcionament per als més grans de 65 anys i la podologia als CAP. Amb les prevencions, precaucions i millores pendents (en la podologia), que cal anar ajustant pròximament.
Any 2024: vam proposar a Govern, al pressupost estatal per a l’any 2025, fer una millora substancial en les pensions de jubilació (i viduïtat) més baixes. Vam proposar que aquelles pensions que paga la CASS, que siguin inferiors al salari mínim mensual per a l’any 2025, s’augmentin en dues vegades l’IPC oficial a 31/12/2024. Aquesta proposta, finalment, es va incloure en el pressupost de Govern, es va aprovar pel Consell General i entra en vigor l’any 2025.
Finalment, l’IPC va ser del 2,6% per a l’any 2024. Així que l’increment de les pensions per sota del nou salari mínim de l’any 2025 (1.447 euros bruts al mes) va ser del 5,2%.
Any 2025: ara, moment d’elaboració del pressupost de Govern per l’any 2026, la FGGPA fa aquestes tres peticions, seguint el sistema de propostes fetes a Govern d’anys anteriors:
Bases de càlcul:
L’Organització Mundial del Treball (OIT) recomana que el salari mínim sigui el 60% del salari mitjà: el darrer salari mitjà publicat per la CASS aquest any 2025 és de 2.564 euros brut/mes.
Doncs el 60% serien 1.538 euros bruts/mes.
Punt 1: salari mínim mensual per a l’any 2026: 60% del salari mitjà de la CASS (aprox. 2.564 euros bruts mes). Salari mínim de 1.538 euros bruts/mes per a l’any 2026.
Punt 2: incrementar l’any 2026 les pensions pagades per la CASS que siguin inferiors al nou salari mínim mensual (aprox. 1.538 euros bruts/mes) en tres vegades l’IPC oficial a 31/12/2025. Aproximadament, per a una persona amb una pensió el 2025 de 1.100 euros bruts/mes, amb un IPC estimat del 3% suposaria un increment de pensió mensual de 99 euros bruts/mes l’any 2026. I un cost estimat per a la CASS de 3.322.000 euros/any 2026.
Punt 3: incloure també en el pressupost de Govern per a l’any 2026 una partida a transferir, durant l’exercici 2026, als fons de reserva de jubilació de la CASS. Seguim, amb aquesta proposta, el que fan els governs dels països veïns, de dotar de forma complementària els fons generats per les cotitzacions als sistemes públics de pensions.
La nostra proposta seria d’incloure en els pressupostos de Govern per a l’any 2026 una partida de 5 milions d’euros. Com a referència, recordem que el pressupost total d’ingressos de Govern per a l’any 2025 és de 688.290.000 euros.