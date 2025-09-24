‘El temps vola, i el teu temps és vida’
Campanya de sensibilització sobre l’ús responsable de mòbils de Projecte Vida
Amb aquest lema, des de Projecte Vida hem llançat la segona campanya de sensibilització sobre l’ús responsable de mòbils i pantalles. La tecnologia ens facilita molt la vida, però l’abús també té efectes clars sobre la nostra salut, l’atenció i les relacions personals.
Sempre he dit que m’encanten les dades, perquè ens ajuden a entendre la realitat. Vegem-ne alguns exemples:
–Segons l’informe de la GSMA (2024), més del 95% de la població mundial té accés a un mòbil. És un assoliment històric, però també exposa la possibilitat de dependència digital.
–L’estudi Digital Consumer by Generation, de Smartme Analytics, mostra que passem una mitjana de 3 hores i 40 minuts al dia davant del mòbil, i a la generació Z aquesta xifra arriba a 4 hores i 15 minuts.
–La Fundació Mapfre (2023) alerta que un de cada quatre joves d’entre 12 i 17 anys mostra signes de dependència i que més del 30% pateix trastorns del son per l’ús nocturn de pantalles.
–Segons l’estudi Impacte de la tecnologia en l’adolescència, realitzat per Unicef Andorra en col·laboració amb Andorra Telecom i altres entitats, el 90,3% dels adolescents disposa de telèfon mòbil amb connexió a internet, amb una edat mitjana d’accés de 10,6 anys. Aquest accés precoç pot afavorir conductes de dependència digital.
–I si som honestos, els adults també hem de ser crítics amb nosaltres mateixos. Segons Eurostat (2023), el 60% dels pares europeus admeten revisar el mòbil durant els àpats. Comencem donant exemple?
No és casualitat que estiguem enganxats als mòbils: les aplicacions estan pensades per mantenir-nos dins d’un cercle de notificacions, vídeos i missatges. Així, el temps se’ns escapa i això afecta el nostre benestar mental i físic.
Però no tot és negatiu. El mòbil té molts beneficis, com reconeix l’OMS, sempre que s’utilitzi de manera responsable. Un estudi publicat a Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, mostra que només una setmana sense xarxes socials millora el benestar i redueix ansietat i depressió.
L’ús responsable de la tecnologia no és només una qüestió individual. No podem deixar que cadascú lluiti sol contra els gegants digitals: les empreses dissenyen les aplicacions per mantenir-nos connectats el màxim possible. Hem de donar una resposta col·lectiva. No es tracta només de regulacions, sinó també d’educació i de suport social, posant les persones per sobre dels interessos econòmics.
Per això, amb el suport del Govern d’Andorra, del comú d’Escaldes-Engordany i de VSA Comunicació, volem seguir obrint el debat i convidar tothom a reflexionar sobre com utilitzem els nostres mòbils.
Els estudis són clars: reduir l’ús del mòbil millora el descans, baixa l’ansietat i afina la ment. Només una setmana de desconnexió parcial ja aporta més concentració i millor humor, i després de dues setmanes, els beneficis es multipliquen: menys depressió, millor qualitat del son i menys dolors físics relacionats amb l’ús del dispositiu.
No cal viure sense mòbil, però sí aprendre a posar límits. Cap aplicació pot substituir els moments compartits cara a cara, les converses mirant als ulls o el silenci reparador que aporta desconnectar conscientment. Al final, com recorda el nostre lema: el temps vola, i el teu temps és vida.