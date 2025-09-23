Un reconeixement de Palestina necessari però amb condicions
Davant l’espiral de violència a Gaza, Andorra no pot restar impassible
Des de fa mesos, i en diversos fòrums internacionals, Andorra condemna, com no podria ser de cap altra manera, la situació humanitària que s’està vivint a la Franja de Gaza. De fet, jo mateixa vaig reiterar aquesta condemna a la tribuna de les Nacions Unides, el 28 de juliol passat durant la Conferència internacional per a la resolució pacífica de la qüestió de Palestina i la implementació de la solució dels dos estats. En les darreres setmanes, la situació només s’ha agreujat i les víctimes de la població civil, majoritàriament dones i infants, ja es compten per desenes de milers; l’accés a l’ajuda humanitària està greument obstaculitzat, convertint la fam en arma de guerra; mentre que els desplaçaments forçats han assolit dimensions sense precedents. És una veritable catàstrofe humanitària, una situació totalment inacceptable i insostenible.
Condemnem la situació des d’una posició de “neutralitat activa”
Davant de l’espiral de violència a Gaza, Andorra no pot restar impassible. Tenim veu i vot a les Nacions Unides, i en aquest fòrum condemnem una situació insostenible des d’una posició de “neutralitat activa” per assolir una pau justa, duradora i fonamentada en el dret. En cap cas volem posicionar-nos en conflictes interns d’altres països, però sí que tenim l’obligació de defensar i fer respectar la força del dret internacional i del dret humanitari, afegint la nostra veu a la d’una gran majoria de països que veuen com la solució al conflicte passa necessàriament per la solució dels dos estats. Ara bé, el compromís d’Andorra amb el reconeixement de Palestina està necessàriament condicionat a l’alliberament dels ostatges, a la desmilitarització de Hamàs, i a la creació d’un govern sense la participació d’aquest grup que Andorra reconeix com una organització terrorista.
Només quan aquestes condicions es compleixin, i si la plena integració regional d’Israel està garantida, podrem considerar el reconeixement amb plens efectes diplomàtics. Aquesta és la posició que el Govern ha acordat defensar davant la comunitat internacional i la que he exposat jo mateixa, en nom del nostre país, a la Conferència internacional d’alt nivell per a la resolució pacífica de la qüestió de Palestina i la implementació de la solució dels dos estats que va tenir lloc ahir a Nova York, copresidida per França i l’Aràbia Saudita.
Davant de la tragèdia humana que es viu a l’Orient Mitjà, només podem reiterar la crida a un alto el foc immediat i la necessitat de posar fi de manera duradora a aquest terrible conflicte. De fet, la Declaració de Nova York sorgida de la conferència del juliol representa una etapa essencial cap a l’establiment de les condicions necessàries per la pau. L’Assemblea, per una aclaparadora majoria, ja va considerar que el poble palestí ha de poder viure en pau i seguretat dins d’un Estat.
El reconeixement de Palestina, amb tots els condicionants que ja he enumerat, és una decisió política ferma motivada per la voluntat de contribuir al restabliment de la pau, al respecte del dret internacional i a la protecció de la dignitat humana. Amb aquest pas, el nostre país, orgullós dels seus més de set segles de pau ininterrompuda, fonamentada en la neutralitat davant els conflictes entre els seus grans veïns, es manté fidel a la “neutralitat activa” a què feia referència, compromesa decididament amb el multilateralisme, la recerca de consensos i la cooperació internacional.
Vull manifestar un agraïment a França i a l’Aràbia Saudita per haver impulsat aquesta iniciativa conjunta crucial, que obre un camí de responsabilitat i esperança. Andorra, fidel als seus valors, continuarà contribuint de manera constructiva als esforços per una pau veritable a l’Orient Mitjà. La situació actual ens ofereix l’oportunitat de contribuir de manera activa i responsable a una causa d’alt valor simbòlic i polític: la defensa d’una solució pacífica i justa al conflicte israelià-palestí. El reconeixement de Palestina, en el context d’un moviment diplomàtic coordinat en l’àmbit mundial, reforçarà el compromís del Principat amb la pau, el dret internacional i la dignitat dels pobles.