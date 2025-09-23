Un nou curs, un nou impuls: cinc anys de l’eUniv
Comencem amb el mateix esperit, amb ambició, responsabilitat i vocació de servei al país
Comencem un nou curs acadèmic a la Universitat Europea (eUniv) amb el mateix esperit amb què vam obrir les portes fa cinc anys: amb ambició, responsabilitat i vocació de servei al país. Aquest setembre no tan sols marca l’inici d’un any ple d’aprenentatges i projectes, també marca el primer lustre de la nostra activitat acadèmica. Cinc anys en què hem bastit, amb constància i criteri, una oferta formativa completa, diversa i multidisciplinària per donar resposta a les demandes –creixents i canviants– de la societat andorrana. El balanç d’aquest primer tram és net: hem escoltat les necessitats del nostre entorn, hem consolidat titulacions, hem atret professorat amb experiència i hem acompanyat les trajectòries dels nostres estudiants amb exigència i proximitat.
Enguany fem un pas endavant molt significatiu en l’àmbit de l’oferta. Implantem dos nous bàtxelors que han despertat un interès immediat i molt notable: el de Màrqueting i el de Ciència de Dades-Intel·ligència Artificial. El primer respon a la transformació constant dels mercats, en què les marques dialoguen en temps real amb consumidors informats i exigents; un ecosistema on les competències analítiques, digitals i creatives són tant o més importants que la intuïció. El segon s’inscriu en un camp que ja no és futur, sinó present: la gestió del cicle de vida de la dada i l’aplicació d’algorismes d’IA per extreure’n valor. Ambdós programes neixen amb una clara orientació professionalitzadora, sense renunciar –naturalment– a l’arrel humanística que ha de sustentar qualsevol formació universitària sòlida.
El nostre creixement no és una qüestió merament quantitativa. És, sobretot, qualitativa. En cinc anys, l’eUniv ha desplegat itineraris que abracen àrees de coneixement diverses i complementàries, des de les ciències socials fins a les tecnologies emergents, passant per l’educació i la gestió. Aquesta diversitat no és una moda, és la resposta seriosa a un país que creix i es diversifica, i a uns estudiants que aspiren a inserir-se en sectors en què la interdisciplina ja és una condició d’èxit. Ens mou la convicció que la universitat ha de ser un pont entre el talent i les oportunitats, i alhora un espai on el pensament crític i la rigorositat metodològica s’exerceixen cada dia.
Però cap universitat pot aspirar a l’excel·lència si no reforça, de manera constant, els mecanismes que en garanteixen la qualitat. Per això aquest curs implantem un nou sistema d’avaluació que té com a objectiu preservar el valor real dels títols que atorguem. En un context marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial generativa, hem optat per reequilibrar el pes dels exàmens i dotar-nos d’instruments de verificació i contrast que protegeixin l’autoria i el coneixement efectiu dels estudiants. Tal com ha exposat recentment el nostre protonotari acadèmic, el Dr. Marc Escolà, aquest enfocament combina proves amb major pes específic amb defenses orals i suports tecnològics que ajuden el professor a valorar el que l’alumne realment sap i sap fer, sense delegar en cap cas la decisió final, que és humana i pedagògicament irrenunciable.
No es tracta d’anar contra la tecnologia, es tracta d’educar-ne l’ús. La IA és una eina potentíssima que ja forma part del dia a dia de molts sectors –també del nostre–, però el seu valor depèn de la manera com l’integrem en els processos d’aprenentatge. Per això orientem el nostre professorat perquè promogui tasques que exigeixin comprensió, criteri i creativitat, i perquè acompanyi l’alumnat en l’adquisició d’habilitats digitals i ètiques: saber utilitzar les noves eines, sí, però també saber quan i per què utilitzar-les, amb honestedat acadèmica. El nostre nou marc d’avaluació, per tant, no penalitza la tecnologia, n’ordena l’ús i reforça la responsabilitat compartida de professorat i estudiants en el procés formatiu.
Aquest primer lustre ens arriba, així, en un moment de maduresa institucional. Som la universitat que volíem ser: arrelada al país i oberta al món. Des del primer dia hem assumit un compromís inequívoc amb la formació de qualitat i amb la nostra missió: “contribuir a la creació i difusió de la cultura i el coneixement com a via cap a la consecució d’una societat més justa”. Això implica, com a universitat andorrana, una atenció especial a la llengua, la cultura i el patrimoni del Principat, alhora que fomentem l’esperit d’universalitat consubstancial al concepte d’universitat. Aquest doble vector –arrelament i obertura– és el que ens permet formar professionals competents i ciutadans conscients, capaços de llegir el seu temps i de transformar-lo.
Vull agrair el suport de les famílies, de les empreses i institucions que col·laboren amb nosaltres, i de totes les persones que, d’una manera o una altra, han cregut en el projecte de l’eUniv al llarg d’aquests cinc anys. La universitat no és un fi en si mateixa: és un bé comú que es construeix amb la complicitat de tota la societat. Per això continuarem reforçant vincles amb el teixit productiu i cultural del país, i promovent iniciatives que posin la recerca, la transferència i l’emprenedoria al servei del bé col·lectiu.
Comencem, doncs, un curs carregat d’energia i ambició. Amb noves titulacions que miren al futur, amb un sistema d’avaluació que enforteix la confiança en els nostres títols, i amb la certesa que la universitat –la nostra universitat– és, i vol seguir sent, un motor de progrés per a Andorra. Us convido a sumar-vos-hi amb il·lusió i determinació. El que farem plegats aquest any serà el fonament del que podrem ser demà.