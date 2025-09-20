Venerable orgue de Santa Maria d’Urgell
L’instrument de la catedral tornarà a sonar nítidament
Demà, diumenge, després de la missa major a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, tot coincidint amb el primer aniversari de l’ordenació episcopal de monsenyor Josep-Lluís Serrano, hi haurà un concert d’orgue interpretat per monsenyor Valentí Miserachs, compositor, organista i canonge de la Basílica patriarcal de Sant Maria Major de Roma. Tot un referent de la música sacra al servei de l’església i de l’art musical. La seva presència a la catedral demà, farà més lluïda la celebració, afegint al goig de la restauració de l’orgue, el de poder escoltar peces interpretades amb la sensibilitat i habilitat musical de monsenyor Valentí Miserachs. En tenim un record bonic d’ell, esdevingut el dia 8 de maig de l’any 2011 al Santuari del Sant Dubte d’Ivorra, a la Segarra, durant la celebració de la cloenda del Mil·lenari de Sant Ermengol i de l’Any Jubilar del Mil·lenari del Sant Dubte. Allà vam poder gaudir de l’oratori Noces de Sang, lletra de mossèn Climent Forner i música de Valentí Miserachs, interpretat per l’Orquestra Simfònica de les Terres de Lleida, la Polifònica de Puig-reig i la coral Ginesta de Cervera. Acabada la celebració, notàvem la joia que sentia monsenyor Valentí Miserachs, tant per l’esdeveniment, com per trobar-se proper al seu poble natal, Sant Martí Sesgueioles (Anoia), on va néixer el juliol de 1943. A Sant Martí Sesgueioles, a llevant del poble, a peu de l’antiquíssim camí ral de Cervera a Manresa, hi ha la capella de Sant Valentí de Vilallonga i, doncs, el nom del compositor Miserachs porta aquell bell indret associat. I ben a prop, a migdia de Sant Valentí, a un quilòmetre de distància, hi trobem la capella de Sant Ermengol, romànica, aquesta ja en terme dels Prats de Rei. Sempre són estimades i fan de bon recordar les capelles i les ermites quan formen part dels lligams de la nostra vida.
L’orgue de la catedral tornarà a sonar nítidament. A l’espera del concert del migdia de demà, diumenge, avui ja podem fer-nos presents a la catedral, perquè a les sis de la tarda hi haurà l’acte d’inauguració i benedicció, per part del senyor bisbe Serrano, així com també un concert, interpretat per Miquel González (Badalona, 1967), professor d’orgue del Conservatori Professional i Municipal de Música de Lleida i organista de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, assidu intèrpret a la Seu d’Urgell en el cicle Orgues de Ponent i del Pirineu, del qual és el director artístic. Ell tindrà l’honor de fer sonar altre cop l’orgue, restaurat durant dos anys, recuperant-lo musicalment i físicament, amb una neteja a fons i les tasques de rehabilitació integral: manxes, sistema pneumàtic, tubs, secrets i consola, tot realitzat en mans del taller d’orgueneria Alejandro Turanzas Organeros, d’Igorre (Bizkaia). Ho explicaven amb detall, aquest dijous, al bell mig del claustre, el degà del Capítol de la catedral, mossèn Benigne Marquès; el canonge-organista, mossèn Jordi Miquel, i l’orguener senyor Alejandro Turanzas. Fabricat l’any 1919 pel mestre orguener Lope Alberdi Rekalde, amb més de 1.500 tubs, l’orguener restaurador, Alejandro Turanzas, en remarcava “la gran qualitat i la bellesa del so d’aquest orgue de la catedral urgel·litana, el més gran dels realitzats per Lope Alberdi i del que millor sonoritat se n’ha aconseguit després de la restauració”. Mossèn Jordi Miquel, canonge-organista, ho corroborava: “És un dels pocs orgues en els quals s’interpreta amb tota la seva dimensió l’obra d’autors romàntics, amb un so bellíssim, típic de l’orgue romàntic francès.”
Felicitem el Capítol de la Catedral de Santa Maria d’Urgell per haver emprès, ara fa dos anys, juntament amb el senyor bisbe-arquebisbe Joan-Enric Vives, els passos per la restauració de l’orgue, avui ja podem dir: venerable orgue de Santa Maria d’Urgell. Les despeses han estat costejades pel mateix capítol, sempre atent a les necessitats del conjunt catedralici. És un d’aquells moments de la història centenària del Bisbat d’Urgell gravats per la posteritat al llibre d’honors. De la mateixa manera que el dia 30 de setembre de 1920 el senyor bisbe Justí Guitart beneí l’orgue avui de nou arranjat, celebrant-ho amb un concert de qui aleshores era l’organista de la catedral, el lauredià mossèn Agustí Marfany; la benedicció d’aquesta tarda del senyor bisbe Josep-Lluís Serrano –amb els respectius concerts d’avui i de demà– donarà continuïtat al vetllar perquè la litúrgia i el patrimoni artístic d’Urgell omplin d’espiritualitat i de cultura aquestes nostrades i tan estimades contrades pirinenques.