Sergi González

Sergi González i oLALLA lOSADA

Cònsols d’Andorra la Vella

FestXic!: un èxit col·lectiu que hem viscut junts

El primer festival familiar del país esdevé una proposta cultural pensada per als infants

Andorra la Vella ha viscut aquest mes de setembre un cap de setmana que quedarà gravat en la memòria: la primera edició del FestXic!, el primer festival familiar del país. Més de trenta activitats han omplert carrers i places amb rialles, música, tallers i espectacles. Però més enllà de les xifres –més de 7.000 participants–, el que ens queda és la imatge d’una parròquia viva, il·lusionada i compartida, i la  mirada i el somriure de l’Aina, el Pol, la Carla...

L’aposta per aquest projecte responia a una necessitat clara: oferir a les famílies una programació estable, variada i de qualitat. En els darrers anys va haver-hi massa iniciatives que no van tenir l’acollida esperada i, a més, amb una inversió desproporcionada per al que varen acabar sent. Els projectes d’aquesta naturalesa no poden sorgir de la improvisació, sinó del treball previ per entendre necessitats, inquietuds i neguits. Amb el FestXic! hem encertat el nínxol que la ciutadania demanava: un festival fet a mida per a les famílies, amb identitat pròpia i capaç de crear comunitat. Ho hem pogut comprovar de primera mà, parlant amb pares i mares que ens van traslladar que per fi trobaven una proposta cultural pensada per ells i els seus fills.

Hi ha moments que ens han quedat especialment gravats: veure la cara d’admiració dels més petits davant l’Aqua et Lumina infantil a la Rotonda, amb l’aigua i la llum ballant al ritme d’El Jan petit quan balla; sentir l’energia del públic amb un espectacle referent com el de Grow Up Signing amb la Damaris Gelabert; el concert de Reggae per a Xics; o veure com la Gresca Gegantera i l’Esbart Dansaire omplien d’orgull i tradició la plaça del Poble. La incorporació de les fonts de la Rotonda, una atracció concebuda per als turistes, demostra que la reinterpretació d’espais i equipaments pot enriquir iniciatives socials o culturals com el FesXic!

Inclús alguns infants, al taller de circ, ens van voler ensenyar la seva primera acrobàcia, amb aquella barreja d’orgull i timidesa que només la innocència permet.

El FestXic! ha estat també motor econòmic. Ha coincidit amb el pont de l’11 de setembre i molts restauradors i comerciants ens han fet arribar el seu agraïment. Els carrers estaven plens, l’ambient era extraordinari i la parròquia respirava dinamisme. Això ens confirma que cultura i economia poden caminar juntes, i que l’aposta per un esdeveniment d’aquest tipus reforça el nostre posicionament com a destinació familiar atractiva.

En l’àmbit institucional i mediàtic, l’impacte ha estat clar: Andorra la Vella s’ha projectat com a capital viva, innovadora i acollidora. Amb cinc escenaris, el festival ha aconseguit descentralitzar-se i arribar a molta més gent.

No podem deixar d’agrair els inputs que ens van arribar durant el festival. Famílies que demanaven: “La segona edició, per a quan?”, “Això és el que volíem”, o infants que marxaven amb la motxilla del FestXic! carregada de jocs i il·lusió. Són aquests moments, els viscuts en primera persona, els que ens confirmen que anem pel bon camí.

També ens enorgulleix poder dir que el FestXic! és un projecte creat i organitzat íntegrament pel comú, a través dels departaments de Cultura i de Promoció Turística i Comercial. Sabem que molts esdeveniments s’impulsen amb suport extern, i que un festival d’aquestes dimensions s’hagi gestat íntegrament des de casa comuna multiplica el valor de l’èxit. I res d’això hauria estat possible sense la feina de tantes persones del comú: des de l’organització i la logística fins a la neteja, l’atenció al públic o els tallers a càrrec del departament d’Infància.

El FestXic! neix amb vocació de continuïtat. Aquesta primera edició ha estat una declaració d’intencions: volem que Andorra la Vella sigui referent cultural també en l’àmbit familiar. La cultura no és només entreteniment, és identitat, educació, cohesió i futur.

Hem fet el primer pas amb les famílies, amb els nostres veïns i veïnes, amb les entitats i amb els comerços. El FestXic! és de tots i per a tots, i aquest només n’és el començament.

Aina, Pol i Carla, ens retrobem l’any vinent.

