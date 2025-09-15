La cooperació transfronterera, una gran oportunitat
Andorra acull les Primeres Jornades de Cooperació Transfronterera
Els dies 17 i 18 de setembre Andorra es convertirà en l’epicentre del diàleg i les relacions econòmiques entre els territoris veïns amb la celebració de les Primeres Jornades de Cooperació Transfronterera, una iniciativa impulsada pel Govern d’Andorra amb la col·laboració i complicitat de les autoritats dels dos costats de la frontera.
L’objectiu principal d’aquestes jornades és reforçar els llaços institucionals, empresarials i socials entre els tres territoris, tot potenciant la creació de sinergies en àmbits com l’economia, la innovació, la mobilitat i el turisme sostenible. L’aprofundiment d’aquesta col·laboració permetrà millorar la competitivitat, atraure inversions i generar noves oportunitats de desenvolupament compartit. Perquè els territoris del Pirineu compartim molt més que una frontera: compartim història, cultura, vincles familiars i, sobretot, reptes i oportunitats econòmiques.
Els territoris del Pirineu compartim molt més que una frontera
La cooperació transfronterera no és només una necessitat puntual, sinó una estratègia de futur per afrontar els reptes globals que es presenten al territori Pirinenc. En un moment marcat pels canvis en el comerç internacional, la transició energètica i la digitalització accelerada, treballar conjuntament permetrà a Andorra, Occitània i Catalunya reforçar el seu pes a escala europea i internacional.
El programa de les Jornades de Cooperació Transfronterera inclourà taules rodones amb experts del sector empresarial, socis europeus i autoritats dels països veïns. També s’abordaran qüestions clau, com el projecte de Zones Econòmiques Especials a l’Alt Urgell i l’Arieja.
Un dels punts centrals del debat serà la creació de projectes conjunts de recerca i innovació, en el marc dels programes europeus de cooperació transfronterera POCTEFA i SUDOE, amb la mirada posada en l’economia del coneixement i les noves tecnologies aplicades a la gestió del territori.
És evident també que Andorra, Occitània i Catalunya tenen interessos comuns, com la necessitat de millorar la connectivitat entre els tres territoris, garantint que el Pirineu deixi de ser percebut com una barrera i passi a ser un eix de connexió estratègica. Per això cal impulsar iniciatives que facilitin la cooperació en el territori: fires empresarials conjuntes, programes de suport a la internacionalització, i, sobretot, millores en la connectivitat física i digital entre les dues zones. Això inclou projectes de mobilitat sostenible com el TRAMVALIRA i la potenciació de corredors econòmics capaços d’integrar-se en les dinàmiques europees.
Una cita amb vocació de continuïtat
La celebració d’aquestes jornades marca una fita en l’agenda de la cooperació transfronterera al Pirineu, amb la voluntat de convertir-les en una cita recurrent de referència. El futur d’aquesta aliança passa per consolidar una agenda compartida que no només generi resultats econòmics, sinó que també contribueixi a reforçar la cohesió social i cultural entre els territoris. Perquè des del Govern estem totalment compromesos a reforçar aquesta cooperació per generar i potenciar aquesta dinàmica col·lectiva a la regió dels Pirineus.
Amb aquesta iniciativa, Andorra reafirma el seu paper com a pont natural entre Occitània i Catalunya, posant en valor la seva capacitat de generar espais de trobada i diàleg en benefici comú. El missatge és clar: el futur de l’espai pirinenc passa per la cooperació i la confiança mútua, amb la mirada posada en un Pirineu més integrat, sostenible i innovador.